Пішла на вечірку в "Куба Кемп": у Києві зникла дівчина (фото, відео)

Також у столиці розшукують неповнолітню Діану Демик, яка пішла з дому 19 липня.

У Києві розшукують 29-річну Олену Кулешова, яка в неділю, 18 липня, вирушила на вечірку в клуб "Куба Кемп" і досі додому не повернулася.

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Як інформує у Facebook "Київ Оперативний", востаннє дівчина виходила на звʼязок о 21:30 того ж дня.

Повідомляються прикмети зниклої дівчини: у неї світле волосся, блакитні очі, зріст — 160-163 см, вага — 50-60 кг.

На момент зникнення була одягнена в білу сукню з принтом ластівки, на ногах — білі кеди.

В Олени на тілі є три тату: сова на лівій руці, ще одна на правій, а також напис латиною на шиї.

"Якщо хтось був цього дня на вечірці в "Куба Кемп", будемо раді будь-якій інформації. Просимо дзвонити 0937670279 або 102", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Повідомлення про розшук Олени Кулешової

У "Куба Кемп" (це видно з геомітки) Олена опублікувала сторіз в Instagram, в якому написано: "Вчора провела тут найкращий вечір у житті. Усе, що я робила, — це танцювала. Сьогодні я кайфую ще більше, ніж вчора".

Зазначимо, на сторінці Олени в Instagram є інформація, що раніше дівчина працювала художницею з костюмів, у майбутньому планує стати сценаристкою. Судячи з розміщених фотографій, Олена розлучена, у неї є син.

Цього ж дня зʼявилася інформація про розшук у Києві неповнолітньої Діани Демик, яка пішла з дому 19 липня і досі не повернулася.

За інформацією Деснянського управління столичної поліції, на вигляд дівчинці 15-16 років, її зріст — 160 см, Діана худорлявої статури, у неї темно-русяве волосся з білими пасмами. З особливих прикмет — шрам на правій щоці.

На момент зникнення була одягнена в чорні шорти, сірий топ, білу сорочку, на ногах дівчини були чорні кросівки, при собі мала темно-вишневий рюкзак.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про зниклу, повідомляти їм будь-яким зручним способом.

[ + – ] Повідомлення про розшук Діани Демик

Нагадаємо, в травні в Одеській області загубилася чотирирічна дівчинка. На щастя, дитину знайшли.

Також повідомлялося, що в квітні правоохоронці Київської області розшукували дворічного Богдана Униченка, який зник безвісти. Дитину також вдалося знайти.

А семирічну Марійку Борисову, безвісти зниклу в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області 7 березня, знайшли мертвою 11 березня в рідному селі.