Ушла на вечеринку в "Куба Кемп": в Киеве пропала девушка (фото, видео)

Также в столице разыскивают несовершеннолетнюю Диану Демик, которая ушла из дома 19 июля.

В Киеве разыскивают 29-летнюю Елену Кулешову, которая в воскресенье, 18 июля отправилась на вечеринку в клуб "Куба Кемп" и до сих пор домой не вернулась.

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Как информирует в Facebook "Киев Оперативный", в последний раз девушка выходила на связь в 21:30 того же дня.

Сообщаются приметы пропавшей девушки: у нее светлые волосы, голубые глаза, рост – 160-163 см, вес – 50-60 кг.

На момент исчезновения была одета в белое платье с принтом ласточки, на ногах – белые кеды.

У Елены на теле есть три тату: сова на левой руке, еще одна на правой, а также надпись на латыни на шее.

"Если кто-то был в этот день на вечеринке в "Куба Кемп", будем рады любой информации. Просим звонить 0937670279 или 102", – говорится в сообщении.

[ + – ] Сообщение о розыске Елены Кулешовой

В "Куба Кемп" (это видно из геометки) Елена опубликовала сториз в Instagram, в котором написано: "Вчера провела тут самый лучший вечер в жизни. Все, что я делала, — это танцевала. Сегодня я кайфую еще больше, чем вчера".

Отметим, на странице Елены в Instagram есть информация, что раньше девушка работала художником по-костюмам, в будущем планирует стать сценаристом. Судя по размещенным фотографиям, Лена в разводе, у нее есть сын.

В этот же день появилась информация о розыске в Киеве несовершеннолетней Дианы Демик, которая ушла из дома 19 июля и до сих пор не вернулась.

По информации Деснянского управления столичной полиции, на вид девочке 15-16 лет, ее рост – 160 см, Диана худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы с белыми прядями. Из особых примет – шрам на правой щеке.

На момент пропажи была одета в черные шорты, серый топ, белую рубашку, на ногах девушки были надеты черные кроссовки, при себе имела темно-вишневый рюкзак.

В полиции просят всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшей, сообщать им любым удобным способом.

[ + – ] Сообщение о розыске Дианы Демик

Напомним, в мае в Одесской области потерялась четырехлетняя девочка. К счастью, ребенка нашли.

Также сообщалось, что в апреле правоохранители Киевской области разыскивали двухлетнего Богдана Униченко, который пропал без вести. Ребенка также удалось найти.

А семилетнюю Марийку Борисову, без вести пропавшую в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области 7 марта, обнаружили мертвой 11 марта в родной деревне.