"Ничего не делайте": Илон Маск выступил против государственного регулирования криптовалют

Предприниматель признает ценность крипты, хотя и не считает ее панацеей против всех финансовых проблем человечества.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выступил против попыток государственных органов контролировать обращение криптовалют.

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28 cентября он прокомментировал ситуацию на Code Conference в Беверли-Хиллз, передает сайт CNBC.

По мнению гендиректора Tesla, правительства не смогут уничтожить криптовалюты, однако их вмешательство способно значительно замедлить развитие рынка. В частности, он призвал власти США не участвовать в регулировании.

"Я бы сказал: "Ничего не делайте", — отметил Илон Маск в ответ на вопрос журналистки Кары Свишер из New York Times.

Миллиардер предположил, что со временем криптовалюта сможет устранить "ошибки и задержки" в традиционных денежных системах, которые порядком устарели. Одновременно с этим бизнесмен признал, что виртуальные деньги не смогут стать решением всех проблем современного общества. Как подчеркнул Илон Маск, он не является "большим экспертом по криптовалюте", несмотря на его поддержку и рекламу этой отрасли в Twitter.

"Я думаю, что в криптовалюте есть определенная ценность, но я бы не сказал, что это второе пришествие Мессии", — заявил глава Tesla.

Илон Маск также прокомментировал жесткие меры, которые приняли против майнинга и обращения криптовалют в Китае. По его мнению, решающую роль в этом сыграли критические проблемы с производством электроэнергии во многих регионах страны.

"Прямо сейчас в провинциях Южного Китая происходят случайные отключения электроэнергии, потому что спрос на электроэнергию выше, чем ожидалось. Майнинг мог сыграть свою роль в этом", — отметил бизнесмен.

Он также признал, что децентрализованность и независимость криптовалют подрывают влияние государственных органов на финансовые потоки. Правительствам, в том числе китайскому, такой расклад не нравится.

Стоит отметить, что в начале 2021 года Tesla заявила, что приобрела биткойн на сумму 1,5 миллиарда долларов. Стоимость этих активов выросла примерно до 2,5 млрд долларов во втором квартале из-за роста цен на биткойны. С тех пор Биткойн упал вместе с другими криптовалютами, однако курс постепенно растет.

Рагее стало известно, что Народный банк Китая запретил транзакции с криптовалютами. После такого объявления курс биткоина снизился на 6%. Отныне услуги всех криптовалютных бирж и обменников считаются незаконной финансовой деятельностью в стране.

Фокус также писал о других странах, запретивших биткоин. Среди них выделяются Турция, Египет, Боливия, Алжир, Непал, Вьетнам, Колумбия, Индонезия, Северная Македония.

Тем временем, Илон Маск заявил о готовности инвестировать в развитие экономики Китая. Он похвалил страну за вклад в "цифровое будущее" и создание динамичной экономики.