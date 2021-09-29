"Нічого не робіть": Ілон Маск виступив проти державного регулювання криптовалют

Підприємець визнає цінність крипти, хоча і не вважає її панацеєю проти всіх фінансових проблем людства.

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск виступив проти спроб державних органів контролювати оборот криптовалют.

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28 вересня він прокоментував ситуацію на Code Conference у Беверлі-Гіллз, передає сайт CNBC.

На думку гендиректора Tesla, уряди не зможуть знищити криптовалюти, однак їхнє втручання здатне значно уповільнити розвиток ринку. Зокрема, він закликав владу США не брати участі в регулюванні.

"Я б сказав: "Нічого не робіть", — зазначив Ілон Маск у відповідь на запитання журналістки Кари Свішер з New York Times.

Мільярдер припустив, що з часом криптовалюта зможе усунути "помилки і затримки" в традиційних грошових системах, які порядком застаріли. Одночасно з цим бізнесмен визнав, що віртуальні гроші не зможуть стати вирішенням усіх проблем сучасного суспільства. Як підкреслив Ілон Маск, він не є "великим експертом з криптовалют", незважаючи на його підтримку і рекламу цієї галузі у Twitter.

"Я думаю, що в криптовалюті є певна цінність, але я б не сказав, що це друге пришестя Месії", — заявив глава Tesla.

Ілон Маск також прокоментував жорсткі заходи, яких вжили проти майнінгу й обороту криптовалюти в Китаї. На його думку, вирішальну роль у цьому відіграли критичні проблеми з виробництвом електроенергії в багатьох регіонах країни.

"Прямо зараз у провінціях Південного Китаю відбуваються випадкові відключення електроенергії, тому що попит на електроенергію вище, ніж очікувалося. Майнінг міг відіграти свою роль у цьому", — зазначив бізнесмен.

Він також визнав, що децентралізованість і незалежність криптовалют підривають вплив державних органів на фінансові потоки. Урядам, зокрема китайському, такий порядок не подобається.

Варто зазначити, що на початку 2021 року Tesla заявила, що придбала біткоїн на суму 1,5 мільярда доларів. Вартість цих активів зросла приблизно до 2,5 млрд доларів у другому кварталі через зростання цін на біткоїни. З тих пір біткоїн впав разом з іншими криптовалютами, проте курс поступово зростає.

Раніше стало відомо, що Народний банк Китаю заборонив транзакції з криптовалютами. Після такого оголошення курс біткоїну знизився на 6%. Відтепер послуги всіх криптовалютних бірж і обмінників вважаються незаконною фінансовою діяльністю в країні.

Фокус також писав про інші країни, які заборонили біткоїни. Серед них виділяються Туреччина, Єгипет, Болівія, Алжир, Непал, В'єтнам, Колумбія, Індонезія, Північна Македонія.

Тим часом, Ілон Маск заявив про готовність інвестувати в розвиток економіки Китаю. Він похвалив країну за внесок у "цифрове майбутнє" і створення динамічної економіки.