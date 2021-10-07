Майнер в погонах. В РФ полицейскому грозит 10 лет тюрьмы за добычу крипты на рабочем месте

Капитана Сергея Токарева подозревают в установке двух майнинговых установок в здании ГИБДД, которые за полгода израсходовали электричества на 84 тыс грн.

В России полицейского хотят посадить в тюрьму за майнинг криптовалюты на рабочем месте. Об этом пишет пресс-служба следственного управления по Саратовской области на официальном сайте.

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Как выяснило следствие, капитан полиции установил два устройства для добычи криптовалюты во временно неиспользуемой комнате внутри здания, которое принадлежит МРЭО ГИБДД города Саратова. Майнинг-ферма была подключены к Интернету и электросети, за время своей работы с декабря 2020-го по июль 2021 года она израсходовала электричества на 231 тысячу рублей (около 84 тысячи гривен), сумма полученной прибыли не разглашается.

По данным издания "КоммерсантЪ", руководство ГИБДД увидело большие счета за электроэнергию и заподозрило капитана полиции Сергея Токарева — сотрудника Регистрационно-экзаменационного отделения. Во время обыска в помещении нашли wi-fi-роутер и блоки питания, которые являются имуществом государственного органа.

Сергея Токарева подозревают в превышении служебных полномочий, расследование продолжается. Пока неизвестно, признал ли полицейский свою вину, однако если докажут причастность к майнингу, ему грозит не только увольнение, но и и лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее стало известно, что биткоин втайне майнили в штаб-квартире полиции Польши в Варшаве. Как заявила пресс-служба, энергию для добычи криптовалюты крал не полицейский, а гражданский служащий. Последний потерял работу и стал фигурантом расследования.

Писали также, что люди массово скупают USB-майнеры крипты за $875. Компактное устройство с вентилятором и ASIC-чипами можно подключить к ноутбуку, чтобы добывать 0,0002478 биткоина в месяц. Правда, за электричество придется заплатить больше.

До этого полиция Малайзии катком раздавила ASIC-майнеры на $1,6 млн. Таким образом местные власти борятся с незаконным потреблением энергии, которое приносит большие убытки электростанциям.