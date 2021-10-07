Майнер в погонах. В РФ полицейскому грозит 10 лет тюрьмы за добычу крипты на рабочем месте
Капитана Сергея Токарева подозревают в установке двух майнинговых установок в здании ГИБДД, которые за полгода израсходовали электричества на 84 тыс грн.
В России полицейского хотят посадить в тюрьму за майнинг криптовалюты на рабочем месте. Об этом пишет пресс-служба следственного управления по Саратовской области на официальном сайте.
Как выяснило следствие, капитан полиции установил два устройства для добычи криптовалюты во временно неиспользуемой комнате внутри здания, которое принадлежит МРЭО ГИБДД города Саратова. Майнинг-ферма была подключены к Интернету и электросети, за время своей работы с декабря 2020-го по июль 2021 года она израсходовала электричества на 231 тысячу рублей (около 84 тысячи гривен), сумма полученной прибыли не разглашается.
По данным издания "КоммерсантЪ", руководство ГИБДД увидело большие счета за электроэнергию и заподозрило капитана полиции Сергея Токарева — сотрудника Регистрационно-экзаменационного отделения. Во время обыска в помещении нашли wi-fi-роутер и блоки питания, которые являются имуществом государственного органа.
Сергея Токарева подозревают в превышении служебных полномочий, расследование продолжается. Пока неизвестно, признал ли полицейский свою вину, однако если докажут причастность к майнингу, ему грозит не только увольнение, но и и лишение свободы на срок до 10 лет.
Ранее стало известно, что биткоин втайне майнили в штаб-квартире полиции Польши в Варшаве. Как заявила пресс-служба, энергию для добычи криптовалюты крал не полицейский, а гражданский служащий. Последний потерял работу и стал фигурантом расследования.
Писали также, что люди массово скупают USB-майнеры крипты за $875. Компактное устройство с вентилятором и ASIC-чипами можно подключить к ноутбуку, чтобы добывать 0,0002478 биткоина в месяц. Правда, за электричество придется заплатить больше.
До этого полиция Малайзии катком раздавила ASIC-майнеры на $1,6 млн. Таким образом местные власти борятся с незаконным потреблением энергии, которое приносит большие убытки электростанциям.