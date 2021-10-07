Майнер у погонах. В РФ поліцейському загрожує 10 років в'язниці за видобуток крипти на робочому місці

Капітана Сергія Токарєва підозрюють в установці двох майнінгових установок у будівлі ДІБДР, які за пів року витратили електрики на 84 тис грн.

У Росії поліцейського хочуть посадити до в'язниці за майнінг криптовалюти на робочому місці. Про це пише пресслужба слідчого управління Саратовської області на офіційному сайті.

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Як з'ясувало слідство, капітан поліції встановив два пристрої для видобутку криптовалюти в тимчасово невикористовуваній кімнаті всередині будівлі, що належить МРЕВ ДАІ міста Саратова. Майнінг-ферма була підключена до інтернету й електромережі, за час своєї роботи з грудня 2020 по липень 2021 року вона витратила електрики на 231 тисячу рублів (близько 84 тисячі гривень), сума отриманого прибутку не розголошується.

За даними видання "Комерсант", керівництво ДІБДР побачило великі рахунки за електроенергію та запідозрило капітана поліції Сергія Токарєва — співробітника Реєстраційно-екзаменаційного відділення. Під час обшуку в приміщенні знайшли wi-fi-роутер і блоки живлення, які є майном державного органу.

Сергія Токарєва підозрюють у перевищенні службових повноважень, розслідування триває. Поки невідомо, чи визнав поліцейський свою провину, проте якщо доведуть причетність до майнінгу, йому загрожує не тільки звільнення, але й позбавлення волі на строк до 10 років.

Раніше стало відомо, що біткоїни потай майнили в штаб-квартирі поліції Польщі у Варшаві. Як заявила пресслужба, енергію для видобутку криптовалюти крав не поліцейський, а цивільний службовець. Останній втратив роботу та став фігурантом розслідування.

Писали також, що люди масово скуповують USB-майнери крипти за $875. Компактний пристрій із вентилятором і ASIC-чипами можна підключити до ноутбука, щоб добувати 0,0002478 біткоїна на місяць. Правда, за електрику доведеться заплатити більше.

До цього поліція Малайзії катком роздавила ASIC-майнери на $1,6 млн. Таким чином місцева влада бореться з незаконним споживанням енергії, яке приносить великі збитки електростанціям.