iPhone годами обманывают владельцев, показывая неправильное состояние батареи (видео)

Емкость аккумуляторов разительно отличается даже у одинаковых моделей, поэтому система не может правильно отображать данные.

Смартфоны iPhone производства компании Apple показывают неправильный уровень заряда и состояние батарей. Подробности стали известны изданию ZDNet.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В настройках iPhone есть раздел, в котором отображается так называемое "здоровье батареи". у нового смартфона оно составляет 100%, но с каждым циклом зарядки-разрядки уменьшается по мере того, как изнашиваются компоненты. Далеко не все аккумуляторы одинаковые, и даже у идентичных моделей они могут отличаться емкостью.

Из-за таких различий система не может точно определить состояние батареи, поэтому сохранить уровень заряда на 100% можно лишь благодаря чистой удаче. Как предположил аналитик ZDNet Адриан Кингсли-Хьюз, Apple добавила в свою ОС такой индикатор, чтобы напоминать пользователям об изнашивании устройства и заставлять покупать новые модели, хотя сама может быть ложной.

Канал YouTube Payette Forward провел исследование со со смартфонами iPhone Xs и iPhone 12, проработавших разное время. В каждом из них эксперты обнаружили функцию сбора статистики использования, в одном из логов оказалась детальная информация об аккумуляторе.

Благодаря ей удалось выяснить, что изначально емкость батареи iPhone Xs на момент покупки составляла 2716 мАч, хотя производитель заявил 2658 мАч. В настройках система показала, что после 466 полных циклов зарядки от 0% до 100% аккумулятор сохранил 83% емкости, хотя подсчеты аналитиков показали лишь 81%. В случае с iPhone 12 Pro алгоритмы показали 100% целостности спустя 97 циклов, на деле же она равнялась 97%. Вероятной причиной ошибки могла стать повышенная емкость (2942 мАч вместо 2815 мАч), на момент исследования батарея сохранила 2851 мАч — показатель выше стандартного.

Получается, что алгоритм проверяет актуальное состояние батареи, ориентируясь на заявленную, а не на фактическую первоначальную емкость. Последняя зависит не от Apple, а от производителя. По словам экспертов, невозможно выпускать аккумуляторы с одинаковой емкостью, потому что всегда будут небольшие расхождения. Таким образом покупателям могут достаться как более, так и менее выносливые смартфоны.

Ранее писали, что iPhone массово удаляют фотографии пользователей из-за ошибки. Файлы стираются при удалении "ветки" сообщений в фирменном приложении Apple, даже если были сохранены в галерее или в облачном хранилище iCloud.

В сентябре Apple презентовала новый iPhone 13, который получил обновленный дизайн и процессор Apple A15 Bionic. Разработчики уверяют, что сделали экран на 28% ярче, сохранив размер.