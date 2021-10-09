iPhone роками обманюють власників, показуючи неправильний стан батареї (відео)

Ємність акумуляторів разюче відрізняється навіть у однакових моделей, тому система не може правильно відображати дані.

Смартфони iPhone виробництва компанії Apple показують неправильний стан батарей. Подробиці стали відомі виданню ZDNet.

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В налаштуваннях iPhone є розділ, в якому відображається так зване "здоров'я батареї". у нового смартфона воно становить 100%, але з кожним циклом зарядки-розрядки зменшується в міру того, як зношуються компоненти. Далеко не всі акумулятори однакові, і навіть у ідентичних моделей вони можуть відрізнятися ємністю.

Через таких відмінностей система не може точно визначити стан батареї, тому зберегти рівень заряду на 100% можна лише завдяки чистій удачі. Як припустив аналітик ZDNet Адріан Кінгслі-Хьюз, Apple додала в свою ОС такий індикатор, щоб нагадувати користувачам про зношуванні пристрою і змушувати купувати нові моделі, хоча сама може бути помилковою.

Канал YouTube Payette Forward провів дослідження з зі смартфонами iPhone Xs і iPhone 12, які працювали різний час. У кожному з них експерти виявили функцію збору статистики використання, в одному з логів виявилася детальна інформація про акумулятор.

Завдяки їй вдалося з'ясувати, що спочатку ємність батареї iPhone Xs на момент покупки становила 2716 мАг, хоча виробник заявив 2658 мАг. В налаштуваннях система показала, що після 466 повних циклів зарядки від 0% до 100% акумулятор зберіг 83% ємності, хоча підрахунки аналітиків показали лише 81%. У випадку з iPhone 12 Pro алгоритми показали 100% цілісності через 97 циклів, на ділі ж вона дорівнювала 97%. Ймовірною причиною помилки могла стати підвищена ємність (2942 мАг замість 2815 мАг), на момент дослідження батарея зберегла 2851 мАг — показник вищий за стандартний.

Виходить, що алгоритм перевіряє актуальний стан батареї, орієнтуючись на заявлену, а не на фактичну первісну ємність, остання ж залежить не від Apple, а від виробника. За словами експертів, неможливо випускати акумулятори з однаковою ємністю, тому що завжди будуть невеликі розбіжності. Таким чином покупцям можуть дістатися як більш, так і менш витривалі смартфони.

Раніше писали, що iPhone масово видаляють фотографії користувачів через помилку. Файли стираються при видаленні "гілки" повідомлень у фірмовому додатку Apple, навіть якщо були збережені в галереї або в хмарному сховищі iCloud.

У вересні Apple презентувала новий iPhone 13, який отримав оновлений дизайн і процесор Apple A15 Bionic. Розробники запевняють, що зробили екран на 28% яскравіше, зберігши розмір.