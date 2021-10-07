Смартфони iPhone масово видаляють фото користувачів: як це виправити

Знімки автоматично стираються після видалення повідомлень — не рятує навіть резервне копіювання в "хмару".

Смартфони iPhone від Apple почали видаляти збережені фотографії після поновлення iOS до версії 15.1.

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Портал MacRumors повідомив про серйозний баг, посилаючись на користувачів, які вже постраждали.

Помилка закралася в стандартний додаток Apple для відправлення повідомлень — iMessage. За словами власників iPhone, після видалення всієї "гілки" діалогу всі фото автоматично зникають звідти, навіть якщо їх заздалегідь зберегли у внутрішній пам'яті пристрою або персональній бібліотеці в хмарній системі iCloud.

Аналітики MacRumors перевірили наявність бага на iPhone з операційною системою iOS 15.1 beta 2 і підтвердили скарги користувачів. Вони з'ясували, що навіть після видалення повідомлень, фото залишаються в бібліотеці, а зникають лише після резервного копіювання в iCloud. Поки помилка програми iMessage не буде виправлена, вони рекомендують не видаляти ланцюжки повідомлень, що містять потрібні фотографії.

Як зазначає Forbes, головна небезпека полягає в тому, що користувачі можуть довгий час навіть не здогадуватися про видалення фотографій із "хмари", адже такий сценарій складно передбачити. Є сенс відкласти оновлення iOS до версії 15.1, поки розробники Apple не виправлять проблему. Це далеко не єдина проблема нової операційної системи: раніше користувачі вже повідомляли про дисплеї, які не відповідали, неадекватну роботу камер, погану сумісність з CarPlay та інші неполадки.

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З'явилася інформація, що в Apple співробітників учать виманювати гроші для ремонту пристроїв. Інсайдери злили в мережу відеоролики з докладними інструкціями спілкування з клієнтами.