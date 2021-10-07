Смартфоны iPhone массово удаляют фотографии юзеров: как это исправить

Снимки автоматически стираются при удалении сообщений — не спасает даже резервное копирование в "облако".

Смартфоны iPhone от Apple начали удалять сохраненные фотографии после обновления iOS до версии 15.1.

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Портал MacRumors сообщил о серьезном баге, ссылаясь на уже пострадавших пользователей.

Ошибка закралась в стандартное приложение Apple для отправки сообщений — iMessage. По словам владельцев iPhone, при удалении всей "ветки" диалога все фото автоматически пропадают оттуда, даже если их заранее сохранили во внутренней памяти устройства или персональной библиотеке в облачной системе iCloud.

Аналитики MacRumors проверили наличие бага на iPhone c операционной системой iOS 15.1 beta 2 и подтвердили жалобы пользователей. Они обнаружили, что даже после удаления сообщений, фотографии остаются в библиотеке, а исчезают только после резервного копирования в iCloud. Пока ошибка приложения iMessage не будет исправлена, они рекомендуют не удалять цепочки сообщений, содержащие нужные фотографии.

Как отмечает Forbes, главная опасность заключается в том, что пользователи могут долгое время даже не догадываться об удалении фотографий из "облака", ведь такой сценарий сложно предсказать. Имеет смысл отложить обновление iOS до версии 15.1, пока разработчики Apple не исправят проблему. Это далеко не единственная проблема новой операционной системы: ранее пользователи уже сообщали о неотвечающих дисплеях, неадекватной работе камер, плохой совместимости с CarPlay и других неполадках.

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