Больше аккаунтов - больше рекламы: Facebook изменила механизм подсчета пользователей

Алгоритмы больше не воспринимают аккаунты с одним email или телефоном, как одного человека, в результате общая аудитория соцсетей значительно увеличится.

Корпорация Facebook изменила механизм подсчета профилей пользователей в рекламных целях.

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Вице-президент по маркетингу Грэм Мадд объявил об этом в официальном блоге.

Ранее Facebook условно объединяла аккаунты в Facebook и Instagram с одним адресом электронной почты или телефоном и считала их, как одного человека, собирая информацию для рекламных уведомлений. С 11 октября компания перестанет это делать, если только пользователи сами не попросят об этом или не используют специальные функции, такие как перекрестная публикация постов в соцсетях. В ближайшие недели обещают запустить функцию, которая будет воспринимать аккаунты в Facebook и Instagram, подключенные к Центру учетных записей, как одну особу.

Таким образом разработчики увеличивают общее количество аккаунтов, доступных рекламодателям. По словам Грэма Мадда, нововведения не повлияют на ежедневное и ежемесячное число активных пользователей, которое компания указывает в ежеквартальных отчетах.

"Это обновление согласуется с тенденциями предоставления людям большего контроля над тем, как их информация используется для рекламы, и согласуется с развивающейся рекламной, конфиденциальной и нормативной средой", — отмечается в блоге. Судя по последней фразе, Facebook пошла навстречу регуляторам.

Как добавил вице-президент, вскоре рекламодатели смогут увидеть влияние нового метода подсчета в отчетах об оценке эффективности и планирования рекламных кампаний. В частности, Facebook ожидает некоторое увеличение размера аудитории.

"Но мы не думаем, что для большинства кампаний это окажет существенное влияние на заявленный охват кампании", — заявил Грэм Мадд.

Как показало исследование Ad Age, 55% потребителей в США считают, что компании должны прекратить заказывать рекламу в Facebook, 77% заявили, будто социальная сеть больше увлечена своей прибылью, нежели заботой о пользователях. В то же время, 62% не собираются удалять приложение или отказываться от своих аккаунтов даже на фоне обвинений Facebook в недобросовестном отношении к юзерам, дезинформации и разжигании ненависти.

В отдельной статье Ad Age также сообщило, что крупные рекламодатели заинтересованы в продолжении партнерства с Facebook и решении назревших проблем, учитывая даже давление Сената США и государственных регуляторов. Однако некоторые заказчики задумались над этической стороной вопроса, узнав о последствиях воздействия соцсетей на людей по всему миру.

Ранее экс-сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген публично рассказала о злоупотреблениях компании и погоне за прибылью. По ее словам, разработчики знали о вреде, который социальные сети наносят подросткам, однако продолжали заманивать их для большего заработка.

Недавно также писали, что Facebook заставит пользователей "взять паузу" в использовании соцсетей. Такую функцию она решила запустить для снижения зависимости на фоне скандала о пагубном влиянии Instagram на несовершеннолетних пользователей.

Появилась также информация, что Facebook разжигала насилие в Мьянме и Эфиопии. По данным экспертов, алгоритмы соцсети продвигали агрессивные и оскорбительные посты, потому как администраторы практически не следят за контентом на других языках, помимо английского.