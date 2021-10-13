Більше акаунтів — більше реклами: Facebook змінила механізм підрахунку користувачів

Алгоритми більше не сприймають акаунти з одним email або телефоном, як одну людину, зрештою загальна аудиторія соцмереж значно збільшиться.

Корпорація Facebook змінила механізм підрахунку профілів користувачів у рекламних цілях.

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Віце-президент із маркетингу Грем Мадд оголосив про це в офіційному блозі.

Раніше Facebook умовно об'єднувала акаунти у Facebook та Instagram з однією адресою електронної пошти або телефоном і вважала їх, як одну людину, збираючи інформацію для рекламних повідомлень. З 11 жовтня компанія перестане це робити, якщо тільки користувачі самі не попросять про це або не використовують спеціальні функції, такі як перехресна публікація дописів у соціальних мережах. У найближчі тижні обіцяють запустити функцію, яка буде сприймати акаунти в Facebook та Instagram, підключені до Центру облікових записів, як одну особу.

Так розробники збільшують загальну кількість акаунтів, доступних рекламодавцям. За словами Грема Мадда, нововведення не вплинуть на щоденну та щомісячну кількість активних користувачів, яку компанія вказує в щоквартальних звітах.

"Це оновлення узгоджується з тенденціями надання людям більшого контролю над тим, як їхня інформація використовується для реклами, й узгоджується з економікою, що розвивається рекламним, конфіденційним та нормативним середовищем", — наголошується в блозі. Судячи з останньої фрази, Facebook пішла назустріч регуляторам.

Як додав віце-президент, незабаром рекламодавці зможуть побачити вплив нового методу підрахунку в звітах про оцінку ефективності та планування рекламних кампаній. Зокрема, Facebook очікує деяке збільшення розміру аудиторії.

"Але ми не думаємо, що для більшості кампаній це вплине на заявлене охоплення кампанії", — заявив Грем Мадд.

Як показало дослідження Ad Age, 55% споживачів у США вважають, що компанії повинні припинити замовляти рекламу у Facebook, 77% заявили, ніби соціальна мережа більше захоплена своїм прибутком, ніж турботою про користувачів. У той же час, 62% не збираються видаляти додаток або відмовлятися від своїх акаунтів навіть на тлі звинувачень Facebook у несумлінному ставленні до користувачів, дезінформації та розпалюванні ненависті.

В окремій статті Ad Age також повідомило, що великі рекламодавці зацікавлені в продовженні партнерства з Facebook і вирішенні назрілих проблем, враховуючи навіть тиск Сенату США та державних регуляторів. Однак деякі замовники задумалися над етичною стороною питання, дізнавшись про наслідки впливу соцмереж на людей по всьому світу.

Раніше ексспівробітниця Facebook Френсіс Хоген публічно розповіла про зловживання компанії і гонитву за прибутком. За її словами, розробники знали про шкоду, яку соціальні мережі завдають підліткам, проте продовжували заманювати їх для більшого заробітку.

Нещодавно також писали, що Facebook змусить користувачів "взяти паузу" у використанні соцмереж. Таку функцію вона вирішила запустити для зниження залежності на тлі скандалу про згубний вплив Instagram на неповнолітніх користувачів.

З'явилася також інформація, що Facebook розпалювала насильство в М'янмі й Ефіопії. За даними експертів, алгоритми соцмережі просували агресивні й образливі дописи, тому що адміністратори практично не стежать за контентом іншими мовами, крім англійської.