Facebook змусить користувачів "узяти паузу" і припинити користуватися соцмережами

Підлітків хочуть відволікати від шкідливого контенту, показуючи інші публікації в стрічці. Компанія вважає, що такі заходи знизять залежність від соцмереж.

На тлі скандалу про згубний вплив соціальних мереж, Facebook розробляє нову функцію, яка змусить користувачів "брати паузу" в Instagram.

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Про це пише агентство Reuters, посилаючись на віце-президента компанії з міжнародних справ Ніка Клегга.

За словами менеджера, компанія вживатиме в своїх додатках додаткові заходи, щоб відвернути підлітків від потенційного травмувального або шкідливого контенту в Instagram. Поки невідомо, коли саме соціальні мережі корпорації запустять нові функції в дію, однак примусові перерви повинні знизити залежність від нескінченного гортання стрічки новин і вберегти від інших "нездорових" явищ.

"Ми збираємося представити дещо, що, як я думаю, матиме велике значення, а саме, коли наші системи бачать, що підліток переглядає один і той же контент знову і знову, і цей контент може не сприяти їхньому добробуту, ми підштовхнемо їх до перегляду іншого контенту", — розповів Нік Клегг про ще одне нововведення в інтерв'ю CNN.

Віце-президент додав, що Facebook готовий дотримуватися законів, якщо вони вимагамуть згоду батьків на використання соціальних мереж дітьми віком до 16 років. Нік Клегг також визнав правильним обговорення з боку обох партій США шкоди для здоров'я підлітків, а також нових правил для контролю за поведінкою в інтернеті. У той же час він натякнув, що подібні обмеження повинні торкнутися не тільки Facebook та Instagram, але також їхніх конкурентів: TikTok Youtube і Twitter.

Американська сенаторка від демократів Емі Клобучар, яка очолює антимонопольний комітет Комітету Сенату США із судової влади, в коментарі після інтерв'ю Ніка Клегга виступила за посилення регулювання щодо технологічних компаній, таких як Facebook.

"Я просто втомилася чути "довіряй нам", і настав час захистити тих мам і тат, які зіткнулися з труднощами у вихованні дітей, які стали залежними від платформи і піддавалися різного роду поганим речам", — заявила вона.

Нік Клегг також висловив готовність надати державним регуляторам доступ до алгоритмів Facebook, які використовуються для залучення в контент. Як він зазначив, систему варто перевірити, згідно з буквою закону, і зіставляти рекомендації соцмереж із реальною ситуацією.

Заява віце-президента стосується проблем, які колишня співробітниця Facebook Френсіс Хоген порушила на слуханні Сенату США. Вона заявила, що компанія усвідомлює згубний вплив своїх платформ на дітей, адже алгоритми видаляють лише частину агресивної лексики і часто демонструють шкідливий контент. Хоген також закликала реформувати розділ 230 Закону про порядність у комунікаціях, щоб підвищити відповідальність Facebook за контент, обраний алгоритмом, і змусити розробників додати механізм, який допоможе користувачам більш вдумливо ділитися публікаціями.

Як зазначає видання Engadget, заявлені Ніком Клеггом функції, такі як паузи, можуть знизити вплив шкідливого контенту, але не прибрати його повністю. При цьому слова віце-президента продовжують звичну стратегію Facebook: заохочувати нові правила регулювання лише тоді, коли це зручно компанії.

У вересні видання The Wall Street опублікувало внутрішні документи Facebook, згідно з якими Instagram згубно впливає на підлітків, багато хто з яких почали почуватися гірше. Компанія спробувала виправдатися, опублікувавши подробиці свого розслідування.

Пізніше Facebook сповільнила роботу над новими продуктами після розслідування про згубний вплив на користувачів. Співробітники вивчають, якій ще критиці може піддатися компанія в зв'язку з гучним скандалом.

5 жовтня ексспівробітниця Facebook Френсіс Хоген дала свідчення в Сенаті США про зловживання компанії. За її словами, керівництво соціальних мереж поставило вигоду понад благополуччя користувачів, зокрема підлітків, і продовжувало заманювати людей, незважаючи на вже відому шкоду.