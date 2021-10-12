Facebook заставит пользователей "взять паузу" и перестать пользоваться соцсетями

Подростков хотят отвлекать от вредного контента, показывая другие публикации в ленте. Компания считает, что такие меры снизят зависимость от соцсетей.

На фоне скандала о пагубном влиянии социальных сетей, Facebook разрабатывает новую функцию, которая заставит пользователей "брать паузу" в Instagram.

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Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на вице-президента компании по международным делам Ника Клегга.

По словам менеджера, компания примет в своих приложениях дополнительные меры, чтобы отвлечь подростков от потенциального травмирующего или вредного контента в Instagram. Пока неизвестно, когда именно социальные сети корпорации запустят новые функции в действие, однако принудительные перерывы должны снизить зависимость от бесконечного листания ленты новостей и уберечь от других "нездоровых" явлений.

"Мы собираемся представить кое-что, что, как я думаю, будет иметь большое значение, а именно, когда наши системы видят, что подросток просматривает один и тот же контент снова и снова, и этот контент может не способствовать их благополучию, мы подтолкнем их к просмотру другого контента", — рассказал Ник Клегг о еще одном нововведении в интервью CNN.

Вице-президент добавил, что Facebook готов следовать законам, если они потребуют согласие родителей на использование социальных сетей детьми возрастом до 16 лет. Ник Клегг также признал правильным обсуждения со стороны обеих партий США вреда для здоровья подростков, а также новых правил для контроля за поведением в Интернете. В то же время он намекнул, что подобные ограничения должны коснуться не только Facebook и Instagram, но также их конкурентов: TikTok Youtube и Twitter.

Американский сенатор от демократов Эми Клобучар, возглавляющая антимонопольный комитет Комитета Сената США по судебной власти, в комментарии после интервью Ника Клегга выступила за усиление регулирования в отношении технологических компаний, таких как Facebook.

"Я просто устала слышать "доверяй нам", и пришло время защитить тех мам и пап, которые столкнулись с трудностями в воспитании детей, ставших зависимыми от платформы и подвергавшимся разного рода плохим вещам", — заявила она.

Ник Клегг также выразил готовность предоставить государственным регуляторам доступ к алгоритмам Facebook, которые используются для вовлечения в контент. Как он отметил, систему следует проверят, согласно букве закона, и сопоставлять рекомендации соцсетей с реальной ситуацией.

Заявление вице-президента касается проблем, которые бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген подняла на слушании Сената США. Она заявила, что компания осознает пагубное влияние своих платформ на детей, ведь алгоритмы удаляют лишь часть агрессивной лексики и часто демонстрируют вредный контент. Хоген также призвала реформировать раздел 230 Закона о порядочности в коммуникациях, чтобы повысить ответственность Facebook за контент, выбранный алгоритмом, и заставить разработчиков добавить механизм, который поможет пользователям более вдумчиво делиться публикациями.

Как отмечает издание Engadget, заявленные Ником Клеггом функции, такие как паузы, могут снизить воздействие вредоносного контента, но не убрать его полностью. При этом слова вице-президента продолжают привычную стратегию Facebook: поощрять новые правила регулирования лишь тогда, когда это удобно компании.

В сентябре издание The Wall Street опубликовало внутренние документы Facebook, согласно которым Instagram пагубно воздействует на подростков, многие из которых начали чувствовать себя хуже. Компания попыталась оправдаться, опубликовав подробности своего расследования.

Позже Facebook замедлила работу над новыми продуктами после расследования о пагубном воздействии на пользователей. Сотрудники изучают, какой еще критике может подвергнуться компания в связи с громким скандалом.

5 октября экс-сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген дала показания в Сенате США о злоупотреблениях компании. По ее словам, руководство социальных сетей поставило выгоду превыше благополучия пользователей, в том числе подростков, и продолжало заманивать людей, несмотря на уже известный вред.