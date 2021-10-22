Ошибка ценой в $57 тыс. Биткоин случайно подешевел на 87% после рекордного роста

Кратковременное падение курса объясняют сбоем работы торгового алгоритма. К счастью, на глобальный крипторынок это практически не повлияло.

21 октября стоимость биткоина на крупнейшей криптовалютной бирже Binance упала на 87% из-за системной ошибки.

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Об этом пишет агентство Bloomberg.

На следующий день после рекордного подорожания, в 14:42 по киевскому времени, биткоин подешевел на $57 тыс., упав с $65 тыс., примерно до $8,2 тыс. во время массовой распродажи на Binance.US, бирже, которая является филиалом Binance в США и работает в рамках американского законодательства (хотя и запрещена в некоторых штатах). По данным Livemint, объем торгов на бирже в эту минуту составил 592,8 биткойна, что по текущему курсу составляет около $40 млн. Как заявил представитель компании, произошел сбой в торговом алгоритме, запущенном неким инвестиционным фондом.

"Один из наших институциональных трейдеров сообщил о найденной ошибке в их торговом алгоритме, которая, похоже, спровоцировала распродажу. Мы продолжаем изучать данный инцидент, но понимаем, что трейдер исправил эту ошибку и что проблема, вероятно, решена", — сообщил он.

[ + – ] График курса биткоина Фото: coindesk.com

Поскольку проблема возникла у одного неудачливого трейдера и только в списке операций Binance.US, а также была решена за считанные минуты, обвал не повлиял на глобальную картину. Биткоин остался таким же дорогим, однако некоторые удачливые инвесторы могли вовремя заметить баг и купить криптовалюту по очень дешевой цене.

Мониторинговый сервис Coindesk сообщает, что примерно в то же время курс биткоина значительно снизился и на других биржах, однако не так сильно. К примеру, в 14:34 цена криптовалюты на Bitstamp упала примерно на 2,3%, но не ниже $63,6 тыс., а на Coinbase — до $64 тыс. Сбой на Binance повлиял также на Ethereum, который упал примерно на $2 тыс.

В тот же день генеральный директор биржи Binance Чанпэн Чжао, также известный как CZ, предупредил о скачках цен: "Ожидайте очень высокой волатильности криптовалюты в ближайшие несколько месяцев".

Как пишет сайт CNBC, подобные ошибки чаще всего случаются, когда трейдеры искажают детали своих предполагаемых сделок или вводят неправильные данные в заказ. Если размер сделки достаточно большой, она может сокрушить всю биржу, что приведет к быстрому и массовому падению. Похожий сбой произошел в мае 2010 года, когда рухнула вся Нью-Йоркская фондовая биржа.

Ранее писали, что стоимость биткоина установила новый рекорд, превысив $66 тысяч. Предыдущий рекорд был установлен весной 2021 года — $64,8, а после этого криптовалюта сильно упала.

Подорожание произошло на фоне того, что биткоин официально вывели на фондовую биржу в Нью-Йорке. Компания ProShares получила разрешение от Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам США и открыла торгуемый на бирже фонд (ETF), привязанный к криптовалюте, под названием Bitcoin Strategy или сокращенно BITO.

Фокус разбирался, что такое фонды ETF и как биткоин повлияет на фондовый рынок. Благодаря им инвесторы могут вкладывать деньги в криптовалюту, не владея ей напрямую.