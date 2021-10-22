Помилка ціною $57 тис. Біткоїн випадково подешевшав на 87% після рекордного зростання

Короткочасне падіння курсу пояснюють збоєм роботи торгового алгоритму. На щастя, на глобальний крипторинок це практично не вплинуло.

21 жовтня вартість біткоїна на найбільшій криптовалютній біржі Binance впала на 87% через системну помилку.

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Про це пише агентство Bloomberg.

На наступний день після рекордного подорожчання, о 14:42 за київським часом, біткоїн подешевшав на $57 тис., впавши із $65 тис., приблизно до $8,2 тис. Під час масового розпродажу на Binance.US, біржі, яка є філією Binance у США і працює в межах американського законодавства (хоча й заборонена в деяких штатах). За даними Livemint, обсяг торгів на біржі в цю хвилину склав 592,8 біткоїнів, що за поточним курсом становить майже $40 млн. Як заявив представник компанії, стався збій у торговому алгоритмі, запущеному якимось інвестиційним фондом.

"Один із наших інституційних трейдерів повідомив про знайдену помилку в їхньому торговельному алгоритмі, яка, схоже, спровокувала розпродаж. Ми продовжуємо вивчати цей інцидент, але розуміємо, що трейдер виправив цю помилку і що проблема, ймовірно, розв'язана", — повідомив він.

[ + – ] Графік курсу біткоїна Фото: coindesk.com

Оскільки проблема виникла в одного невдачливого трейдера і тільки в списку операцій Binance.US, а також була розв'язана за лічені хвилини, обвал не вплинув на глобальну картину. Біткоїн залишився таким же дорогим, проте деякі щасливі інвестори могли вчасно помітити баг і купити криптовалюту за дуже дешевою ціною.

Моніторинговий сервіс Coindesk повідомляє, що приблизно в той же час курс біткоїна значно знизився і на інших біржах, однак не так сильно. Наприклад, о 14:34 ціна криптовалюти на Bitstamp впала приблизно на 2,3%, але не нижче $63,6 тис., а на Coinbase — до $64 тис. Збій на Binance вплинув також на Ethereum, який впав приблизно на $2 тис.

У той же день генеральний директор біржі Binance Чанпен Чжао, також відомий як CZ, попередив про стрибки цін: "Чекайте дуже високої волатильності криптовалюти в найближчі кілька місяців".

Як пише сайт CNBC, подібні помилки найчастіше трапляються, коли трейдери спотворюють деталі своїх передбачуваних угод або вводять неправильні дані в замовлення. Якщо розмір угоди досить великий, вона може зруйнувати всю біржу, що призведе до швидкого та масового падіння. Схожий збій стався в травні 2010 року, коли рухнула вся Нью-Йоркська фондова біржа.

Раніше писали, що вартість біткоїна встановила новий рекорд, перевищивши $66 тисяч. Попередній рекорд був встановлений навесні 2021 року — $64,8, а після цього криптовалюта сильно впала.

Подорожчання відбулося на тлі того, що біткоїн офіційно вивели на фондову біржу в Нью-Йорку. Компанія ProShares отримала дозвіл від Комісії з цінних паперів і фондових бірж США та відкрила фонд (ETF), яким торгують на біржі, прив'язаний до криптовалюти, під назвою Bitcoin Strategy або скорочено BITO.

Фокус розбирався, що таке фонди ETF і як біткоїн вплине на фондовий ринок. Завдяки ним інвестори можуть вкладати гроші в криптовалюту, не володіючи нею безпосередньо.