Біткоїн вийшов на біржу: що таке фонди ETF і в чому їх привабливість для інвесторів

Біржа дозволяє купувати BTC, фактично не володіючи ними. Але на думку експертів, надійніше торгувати криптой безпосередньо.

Перший у США біржовий фонд (ETF), прив'язаний до біткоїна, за два дні отримав $1 млрд вкладень і побив рекорд швидкості росту за останні 18 років. Про це старший аналітик Bloomberg Ерік Балчунас повідомив у Twitter. Фокус роз'яснює ситуацію навколо виходу біткоїна на біржу і розповідає, якими можуть бути наслідки.

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Успішний дебют біткоїн-ETF

Bitcoin Strategy (BITO) від компанії ProShares став першим у США біржовим фондом, заснованим на біткоїн-ф'ючерсах Чиказької товарної біржі, який схвалила Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC). Біткоїн вийшов на Нью-Йоркську фондову біржу 19 жовтня цього року і відразу ж залучив величезні інвестиції — тільки в перші 20 хв. обсяг торгів перевищив $280 млн. Попереднім рекордсменом був біржовий фонд GLD, який набрав $1 млрд. Як написав Ерік Балчунас, BITO також увійшов у топ-15 біржових фондів за найактивнішим стартом на першій торговій сесії.

"Якщо BITO збереже такий темп припливу, в нього не залишиться жодних ф'ючерсів для покупки до кінця місяця через обмеження позицій", — прокоментував Ерік Балчунас.

На наступний день, 20 жовтня, курс біткоїна встановив новий історичний максимум — понад $67 тис. За останній тиждень перша криптовалюта подорожчала на 13% і зараз курс біткоїна на біржі Binance коливається на рівні $65 тис.

Останні 8 років різні компанії, такі як ARK Investment, відправляли заявки в SEC на реєстрацію біткоїн-ETF, однак крім Bitcoin Strategy ніхто не отримав офіційного схвалення. Деякі досі чекають затвердження, щоб випустити "биток" на біржу.

Що таке ETF та навіщо йому біткоїн

Exchange traded fund, або скорочено ETF, — це інвестиційні фонди, що випускають свої цінні папери (акції), прив'язані до портфелів активів. Покупці акцій можуть придбати частину активу, але при цьому вони фактично ним не володіють. Доказом слугує фінансовий договір про купівлю-продаж під назвою ф'ючерс. У випадку з біткоїнами ціна ф'ючерсів залежить від вартості криптовалюти.

Фонд Bitcoin Strategy буде інвестувати у ф'ючерси на крипту, які, по суті, являють собою ставки на зміну вартості біткоїна в кожному наступному місяці. Завдяки BITO, під час торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі інвестори зможуть отримати доступ до BTC через звичайний брокерський рахунок. Це значно полегшить процес торгівлі, адже користувачам не потрібно буде самостійно розбиратися в тонкощах криптобірж і заводити спеціальні цифрові гаманці. При цьому торгові операції можна здійснювати тільки в ті дні, коли працює біржа, після її закриття ціни фіксуються — це особливо важливо у випадку з криптовалютами, вартість яких змінюється щохвилини.

Як зазначає Euronews, існує ймовірність, що стрибки курсу біткоїна відбуватимуться не так часто, як скачки вартості акцій та інших інвестицій, на які сильно впливають економічні фактори. У такому випадку портфелі BITO залишаться "на плаву" навіть в разі великої інфляції або падіння інших акцій. Однак у 2020 році, коли фондовий ринок США обрушився на 34% через пандемію, курс біткоїна знизився приблизно на стільки ж.

[ + – ] Біткоїн тепер торгується на Нью-Йоркській біржі Фото: allergic

Як біткоїн вплине на фондовий ринок

Ринок ф'ючерсів на біткоїни контролює Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами, яка може запропонувати інвесторам додатковий захист, але не дозволяє точно відслідковувати вартість криптовалюти. За словами глави відділу досліджень ETF і взаємних фондів в інвестиційній компанії CFRA Тодда Розенблата, операції на фондовій біржі не замінять безпосереднє володіння токенами, адже гроші вкладаються не в них, а у ф'ючерси. Тому ETF не є ідеальним засобом для інвестора, який хоче отримати прибуток від біткоїна в довгостроковій перспективі. У той же час BITO може стати популярним серед короткострокових трейдерів, охочих заробити на волатильності крипти.

Той факт, що "биток" офіційно вийшов на біржу, змушує експертів посперечатися.

"Більше продуктів — це чудово, але я просто не бачу сенсу інвестувати у ф'ючерсні біткоїн-ETF, коли ви можете купити актив на спотовому ринку. Це не схоже на нафту, якою більшість інвесторів не можуть володіти буквально. Це більше схоже на золото, яке легко тримати. Ось тільки вартість, як у нафти", — прокоментувала CNBC Джоді Ганцберг, керівна директорка CoinDesk Indexes.

Euronews прогнозує, що коефіцієнт витрат BITO складе 0,95% — це відсоток активів, витрачених на управління фондом. Такі високі збори можуть не сподобатися інвесторам, які цінують криптовалюту за децентралізованість і відсутність посередників.

З іншого боку, ETF є повністю регульованим і досить надійним інструментом для інвестицій. На думку аналітика криптобіржі Currency.com Михайла Кархалева, лояльне ставлення США до криптовалюти дозволить їй розвиватися, незважаючи на заборони в Китаї.

Як пояснив CNBC глава SEC Гері Генслер, Комісія з термінової біржової торгівлі вже 4 роки контролює ф'ючерси на біткоїни, які потрапляють під Закон США про інвестиційні компанії. Це дає регулятору можливість забезпечити захист інвесторів і надати їм гарантії, так біткоїн офіційно на біржі та торгується в межах законодавства.

Раніше Фокус розбирався, чи здатний біткоїн прискорити розвиток науки і технологій. Деякі експерти припускають, що блокчейни допоможуть реалізувати багато наукових проєктів.