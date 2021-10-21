Биткоин вышел на биржу: что такое фонды ETF и в чем их привлекательность для инвесторов

Биржа позволяет покупать BTC, фактически не владея ими. Но по мнению экспертов, надежнее торговать криптой напрямую.

Первый в США биржевый фонд (ETF), привязанный к биткоину, за два дня получил $1 млрд вложений и побил рекорд скорости роста за последние 18 лет. Об этом старший аналитик Bloomberg Эрик Балчунас сообщил в Twitter. Фокус разъясняет ситуацию вокруг выхода биткоина на биржу и рассказывает, какими могут быть последствия.

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Успешный дебют биткоин-ETF

Bitcoin Strategy (BITO) от компании ProShares стал первым в США биржевым фондом, основанным на биткоин-фьючерсах Чикагской товарной биржи, который одобрила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Биткоин вышел на Нью-Йоркскую фондовую биржу 19 октября этого года и сразу же привлек огромные инвестиции — только в первые 20 мин. объем торгов превысил $280 млн. Предыдущим рекордсменом был биржевый фонд GLD, который набрал $1 млрд. Как написал Эрик Балчунас, BITO также вошел в топ-15 биржевых фондов по самым активным стартам на первой торговой сессии.

"Если BITO сохранит такой темп притока, у него не останется никаких фьючерсов для покупки к концу месяца из-за ограничения позиций", — прокомментировал Эрик Балчунас.

На следующий день, 20 октября, курс биткоина установила новый исторический максимум — более $67 тыс. За последнюю неделю первая криптовалюта подорожала на 13% и сейчас курс биткоина на бирже Binance колеблется на уровне $65 тыс.

Последние 8 лет различные компании, такие как ARK Investment, отправляли заявки в SEC на регистрацию биткоин-ETF, однако кроме Bitcoin Strategy никто не получил официального одобрения. Некоторые до сих пор ожидают утверждения, чтобы выпустить "биток" на биржу.

Что такое ETF и зачем ему биткоин

Exchange traded fund, или сокращенно ETF, — это инвестиционные фонды, выпускающие свои ценные бумаги (акции), привязанные к портфелям активов. Покупатели акций могут приобрести часть актива, но при этом они фактически им не владеют. Доказательством служит финансовый договор о купле-продаже под названием фьючерс. В случае с биткоином цена фьючерсов зависит от стоимости криптовалюты.

Фонд Bitcoin Strategy будет инвестировать во фьючерсы на крипту, которые, по сути, представляют собой ставки на изменение стоимости биткоинов в каждом будущем месяце. Благодаря BITO, во время торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже инвесторы смогут получить доступ к BTC через обычный брокерский счет. Это значительно облегчит процесс торговли, ведь пользователям не нужно будет самостоятельно разбираться в тонкостях криптобирж и заводить специальные цифровые кошельки. При этом торговые операции можно совершать только в те дни, когда работает биржа, после ее закрытия цены фиксируются — это особенно важно в случае с криптовалютами, стоимость которых меняется ежеминутно.

Как отмечает Euronews, существует вероятность, что скачки курса биткоина будут происходить не так часто, как скачки стоимости акций и других инвестиций, на которые сильно влияют экономические факторы. В таком случае портфели BITO останутся "на плаву" даже в случае большой инфляции или падения других акций. Однако в 2020 году, когда фондовый рынок США обрушился на 34% из-за пандемии, курс биткоина снизился примерно на столько же.

[ + – ] Биткоин теперь торгуется на Нью-Йоркской бирже Фото: Unsplash

Как биткоин повлияет на фондовый рынок

Рынок фьючерсов на биткойны контролирует Комиссия по торговле товарными фьючерсами, которая может предложить инвесторам дополнительную защиту, но не позволяет точно отслеживать стоимость криптовалюты. По словам главы отдела исследований ETF и взаимных фондов в инвестиционной компании CFRA Тодда Розенблата, операции на фондовой бирже не заменят непосредственное владение токенами, ведь деньги вкладываются не в них, а во фьючерсы. Поэтому ETF не являются идеальным средством для инвестора, который хочет получить прибыль от биткоинов в долгосрочной перспективе. В то же время BITO может стать популярным среди краткосрочных трейдеров, желающих заработать на волатильности крипты.

Тот факт, что "биток" официально вышел на биржу, заставляет экспертов поспорить.

"Больше продуктов — это здорово, но я просто не вижу смысла инвестировать во фьючерсные биткойн-ETF, когда вы можете купить актив на спотовом рынке. Это не похоже на нефть, которой большинство инвесторов не могут владеть буквально. Это больше похоже на золото, которое легко держать. Вот только стоимость, как у нефти", — прокомментировала CNBC Джоди Ганцберг, управляющий директор CoinDesk Indexes.

Euronews прогнозирует, что коэффициент расходов BITO составит 0,95% — это процент активов, затраченных на управление фондом. Такие высокие сборы могут не понравиться инвесторам, которые ценят криптовалюту за децентрализованность и отсутствие посредников.

С другой стороны, ETF является полностью регулируемым и довольно надежным инструментом для инвестиций. По мнению аналитика криптобиржи Currency.com Михаил Кархалева, лояльное отношение США к криптовалюте позволит ей развиваться, несмотря на запреты в Китае.

Как объяснил CNBC глава SEC Гэри Генслер, Комиссия по срочной биржевой торговле уже 4 года контролирует фьючерсы на биткоин, которые попадают под Закон США об инвестиционных компаниях. Это дает регулятору возможность обеспечить защиту инвесторов и предоставить им гарантии, таким образом биткоин официально на бирже и торгуется в рамках законодательства.

Ранее Фокус разбирался, способен ли биткоин подстегнуть развитие науки и технологий. Некоторые эксперты предполагают, что блокчейны помогут реализовать многие научные проекты.