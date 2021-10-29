Уделал iPhone: китайский бренд Vivo стал лидером по продажам смартфонов, - аналитика

Vivo увеличил за год свои продажи в Китае на 21%, а бренд Honor стал самым быстрорастущим, нарастив объемы до 96%, но у Apple все еще есть надежда остаться в топ-5 благодаря iPhone 13.

Компания Vivo возглавила рейтинг смартфонов по продажам в Китае за третий квартал 2021 года. Об этом свидетельствуют данные портала Counterpoint Research.

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Vivo увеличила свои продажи на 21% за год и на 2% по сравнению с прошлым кварталом, доля на рынке выросла до 23%. В то же время, Oppo потеряла 1% за квартал, но продала на 26% больше смартфонов в годовом измерении, завоевав долю в 20%.

По словам аналитиков, самыми продаваемыми моделями стали Vivo S10/S10 Pro, Y31s и Y52s, а также Oppo Reno 6, A55 и A93. Наибольшую популярность эти два бренда завоевали в ценовом диапазоне ниже $500. Разработчики до сих пор не могут "вытащить" дорогостоящие смартфоны после краха Huawei на рынке ОЕM компаний, которые производят оборудование для других.

[ + – ] Обзор смартфонов Vivo S10/S10 Pro

Самым быстрорастущим брендом в последнем квартале стал Honor. Он увеличил продажи на 96% в квартальном сопоставлении, хотя потерял 7% в годовом. При этом с июня доля компании на рынке за 3 месяца почти удвоилась — с 7,7% до 14,7%. Инвесторами марки являются более 30-ти дистрибьюторов и розничных продавцов, и ей удалось быстро восстановить продажи как в офлайн, так и в Интернете (напомним, что компания попала под санкции США, — ред.). В лидеры продаж выбились как серия Honor 50 с поддержкой 5G, так и линейка Honor 20 с 4G. Пусть флагман Magic 3 и увеличит ассортимент, но он не станет самым продаваемым продуктом бренда.

[ + – ] Обзор Oppo Reno 6

Xiaomi оказалась на четвертом месте с долей в 14%. Старший аналитик Итан Ци считает, что вскоре бренд Honor еще сильнее пошатнет позиции компании, ведь он тоже является крупнейшими OEM-производителем.

Позиция Apple в рейтинге не изменилась, но ожидается, что доля этой марки вырастет в четвертом квартале 2021 года благодаря продажам серии iPhone 13.

Семерку лидеров завершили Huawei (8%) и Realme (4%).

[ + – ] Обзор Honor 50

В целом за третий квартал продажи смартфонов в Китае выросли на 3% по сравнению с предыдущим и достигли 76,5 млн единиц. Тем не менее, в годовом сравнении показатели снизились на 9% из-за низкого потребительского спроса и нехватки микросхем, в особенности процессоров с модулями 4G-связи.

[ + – ] Рейтинг продаж смартфонов в 3 квартале 2021 года

По словам аналитика Мэнмена Чжана, пандемия пагубно сказалась на экономике Китая, несмотря на активное сдерживание коронавируса: в третьем квартале 2021 года она выросла на 4,9% в годовом измерении по сравнению с 7,9% во втором квартале 2021 года. В последнее время производители не смогли предложить новых функций, которые бы заинтересовали потребителей.

"Смартфоны 5G стали основным предложением в стране, поскольку китайские OEM-производители снизили ценовой порог для этих устройств до среднего ценового диапазона. Продажи смартфонов 5G составили 79% от общего объема продаж смартфонов в третьем квартале 2021 года. Среди 10 самых продаваемых моделей в третьем квартале 2021 года только Honor 20 и Redmi 9A были с поддержкой 4G, а все остальные — 5G", — прокомментировал старший аналитик Иван Лам.

Во втором квартале 2021 года лидерами мировых продаж стали Samsung и Xiaomi, которые обошли Apple. В целом рынок вырос на 12% на фоне оживления бизнеса. Xiaomi ворвалась в лидеры не в последнюю очередь благодаря низким ценам и развитию за рубежом.

Фокус также представил рейтинг самых производительных Android-смартфонов, вышедших в третьем квартале 2021 года. Лидерами стали ZTE, Xiaomi и Vivo.