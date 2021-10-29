Втер носа iPhone: китайський бренд Vivo став лідером із продажів смартфонів, — аналітика

Vivo збільшив за рік свої продажі в Китаї на 21%, а бренд Honor став найбільш зростаючим, наростивши обсяги до 96%, але Apple усе ще має надію залишитися в топ-5 завдяки iPhone 13.

Компанія Vivo очолила рейтинг смартфонів із продажу в Китаї за третій квартал 2021 року. Про це свідчать дані порталу Counterpoint Research.

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Vivo збільшила продажі на 21% за рік і на 2% порівняно з минулим кварталом, частка на ринку зросла до 23%. У той же час Oppo втратила 1% за квартал, але продала на 26% більше смартфонів у річному вимірі, завоювавши частку у 20%.

За словами аналітиків, моделями, що найбільш продавалися, стали Vivo S10/S10 Pro, Y31s і Y52s, а також Oppo Reno 6, A55 і A93. Найбільшу популярність ці два бренди завоювали в ціновому діапазоні нижче за $500. Розробники досі не можуть "витягнути" дорогі смартфони після краху Huawei на ринку компаній OEM, які виробляють обладнання для інших.

[ + – ] Огляд смартфонів Vivo S10/S10 Pro

Найшвидшим брендом в останньому кварталі став Honor. Він збільшив продажі на 96% у квартальному зіставленні, хоча втратив 7% у річному. При цьому з червня частка компанії на ринку за 3 місяці майже подвоїлася — з 7,7% до 14,7%. Інвесторами марки є понад 30 дистриб'юторів і роздрібних продавців, і їй вдалося швидко відновити продаж як в офлайн, так і в інтернеті (нагадаємо, що компанія потрапила під санкції США, — ред. ). У лідери продажів вибилися як серія Honor 50 із підтримкою 5G, так і лінійка Honor 20 із 4G. Нехай флагман Magic 3 і збільшить асортимент, але він не стане продуктом бренду, що найбільше продається.

[ + – ] Огляд Oppo Reno 6

Xiaomi опинилася на четвертому місці з часткою 14%. Старший аналітик Ітан Ці вважає, що незабаром бренд Honor ще сильніше похитне позиції компанії, адже він також є найбільшим OEM-виробником.

Позиція Apple у рейтингу не змінилася, але очікується, що частка цієї марки зросте в четвертому кварталі 2021 завдяки продажам серії iPhone 13.

Сімку лідерів завершили Huawei (8%) та Realme (4%).

[ + – ] Огляд Honor 50

Загалом за третій квартал продаж смартфонів у Китаї зріс на 3% порівняно з попереднім і досяг 76,5 млн одиниць. Тим не менш, у річному порівнянні показники знизилися на 9% через низький споживчий попит і нестачу мікросхем, особливо процесорів із модулями 4G-зв'язку.

[ + – ] Рейтинг продажів смартфонів у 3 кварталі 2021 року

За словами аналітика Менмена Чжана, пандемія згубно далася взнаки економіці Китаю, незважаючи на активне стримування коронавірусу: у третьому кварталі 2021 року вона зросла на 4,9% у річному вимірі порівняно з 7,9% у другому кварталі 2021 року. Останнім часом виробники не змогли запропонувати нових функцій, які зацікавили б споживачів.

"Смартфони 5G стали основною пропозицією в країні, оскільки китайські OEM-виробники знизили ціновий поріг для цих пристроїв до середнього цінового діапазону. Продажі смартфонів 5G склали 79% від загального обсягу продажів смартфонів у третьому кварталі 2021 року. Серед 10 моделей, що найбільше продаються в третьому кварталі 2021, тільки Honor 20 і Redmi 9A були з підтримкою 4G, а всі інші — 5G", — прокоментував старший аналітик Іван Лам.

У другому кварталі 2021 року лідерами світових продажів стали Samsung і Xiaomi, які обійшли Apple. Загалом ринок зріс на 12% на тлі пожвавлення бізнесу. Xiaomi увірвалася в лідери не в останню чергу завдяки низьким цінам і розвитку за кордоном.

Фокус також представив рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів, що вийшли у третьому кварталі 2021 року. Лідерами стали ZTE, Xiaomi та Vivo.