Виртуальное авто Nissan GT-R продали в 10 дороже настоящего - за $2,3 млн (видео)

Приятный бонус: вместе с изображениями владелец получит и ключи от настоящего автомобиля.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) в виде автомобиля Nissan GT-R Nismo Special Edition продали за $2,3 млн на аукционе, организованном канадским подразделением компании. Подробности сообщил СarsCoops.

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NFT, созданный канадским диджитал-художником Алексом Маклеодом, выставили на премиальной площадке RubiX Network 23 сентября с резервированной ценой в $220 тыс. Ставка равна стоимости реального автомобиля и неудивительно, ведь победитель аукциона получил ключи от настоящего Nissan GT-R. Примечательно, что разницу, которая составила более $2 млн, отправили на благотворительность.

NFT будет храниться в блокчейне RubiX, доступ к нему сможет получить только владелец. Представители платформы уверяют, что надежную защиту обеспечит беспарольная цифровая идентификация и уникальные QR-коды, которые избавят от необходимости использовать ключи шифрования.

Цифровое произведение искусства показывает модель в трех виртуальных трехмерных средах, что намекает на ее "сверхъестественные характеристики". По словам Алекса Маклеода, автомобиль выглядит, будто транспорт "из другого мира", поэтому он решил передать это впечатление людям, показав Nismo Special Edition "на грани между физическим и воображаемым мирами".

По информации Сarbuzz, победитель аукциона зарегистрирован под именем MackD. Он должен получить машину уже этой осенью — покупку доставят в Канаду после оплаты.

Модель серого цвета в оттенке Stealth Grey получила капот из углеродного волокна и 20-дюймовые кованые алюминиевые диски Rays. Она оснащена 3,8-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, мощностью 592 л.с. (441 кВт/600 л.с.) и 652 Нм крутящего момента, в сочетании с шестиступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением и полным приводом. Следующая модель Nisan GT-R может стать гибридом, что делает Nismo Special Edition еще более ценной моделью, как последней в своем роде.

[ + – ] Автомобиль Nissan GT-R Nismo Special Edition, который продали с аукциона

"Nissan GT-R, возможно, является одним из наших самых знаковых автомобилей и является опорой на рынке спортивных авто с момента своего дебюта в 2009 году. Nissan создал NFT, чтобы анонсировать запуск GT-R NISMO Special Edition 2021", — заявил Кен Хирн, директор по маркетингу Nissan Canada Inc.

Ранее стало известно, что рынок NFT достиг $14 млрд и монетизировал мемы. При помощи невзаимозаменяемых токенов авторы пытаются защитить свои права, но порой их используют совершенно посторонние люди.