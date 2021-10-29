Віртуальне авто Nissan GT-R продали в 10 дорожче за справжнє — за $2,3 млн (відео)

Приємний бонус: разом із зображеннями власник отримає ключі від справжнього автомобіля.

Незалежний токен (NFT) у вигляді автомобіля Nissan GT-R Nismo Special Edition продали за $2,3 млн на аукціоні, організованому канадським підрозділом компанії. Подробиці повідомив СarsCoops.

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NFT, створений канадським діджитал-художником Алексом Маклеодом, виставили на преміальному майданчику RubiX Network 23 вересня з резервованою ціною $220 тис. Ставка дорівнює вартості реального автомобіля і не дивно, адже переможець аукціону отримав ключі від справжнього Nissan GT-R. Примітно, що різницю, яка становила понад $2 млн, відправили на благодійність.

NFT зберігатиметься в блокчейні RubiX, доступ до нього зможе отримати тільки власник. Представники платформи запевняють, що надійний захист забезпечить безпарольна цифрова ідентифікація та унікальні QR-коди, які позбавлять необхідності використовувати ключі шифрування.

[ + – ] NFT створив канадський діджитал-художник ALEX MCLEOD

Цифровий витвір мистецтва показує модель у трьох віртуальних тривимірних середовищах, що натякає на її "надприродні характеристики". За словами Алекса Маклеода, автомобіль виглядає, ніби транспорт "з іншого світу", тому він вирішив передати це враження людям, показавши Nismo Special Edition "на межі між фізичним та уявним світами".

За інформацією Сarbuzz, переможець аукціону зареєстрований під назвою MackD. Він має отримати машину вже восени — покупку доставлять до Канади після оплати.

Модель сірого кольору у відтінку Stealth Grey отримала капот із вуглецевого волокна та 20-дюймові ковані алюмінієві диски Rays. Вона оснащена 3,8-літровим двигуном V6 з подвійним турбонаддувом потужністю 592 к.с. (441 кВт/600 к.с.) та 652 Нм крутного моменту, у поєднанні з шестиступеневою коробкою передач з подвійним зчепленням та повним приводом. Наступна модель Nisan GT-R може стати гібридом, що робить Nismo Special Edition ще ціннішою моделлю, як останньою у своєму роді.

[ + – ] Автомобіль Nissan GT-R Nismo Special Edition, який продали з аукціону

"Nissan GT-R, можливо, є одним з наших найзнаковіших автомобілів і є опорою на ринку спортивних авто з моменту свого дебюту у 2009 році. Nissan створив NFT, щоб анонсувати запуск GT-R NISMO Special Edition 2021", — заявив Кен Хірн, директор з маркетингу Nissan Canada Inc.

Раніше стало відомо, що ринок NFT досяг $14 млрд і монетизував меми. За допомогою незмінних токенів автори намагаються захистити свої права, але часом їх використовують зовсім сторонні люди.