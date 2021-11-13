Путин призвал защищать виртуальные аватары россиян в метавселенных (видео)

Глава России считает, что пока метавселенные служат только для виртуального обучения и общения, однако цифровые проблемы уже вызывают беспокойство.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что власти обязаны защищать аватары людей в метавселенных. Он высказался по этому поводу на конференции Artificial Intelligence Journey 2021, цитирует РБК.

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По словам Владимира Путина, в последнее время в сфере киберпространства очень часто возникают проблемы с защитой конфиденциальных данных, цифровыми платежами и алгоритмами рекомендаций. Президент РФ считает, что государству необходимо позаботиться о безопасном хранении важной информации не только в реальном, но и в виртуальном мире.

"Речь уже идет не о том, чтобы обеспечить кибербезопасность самого человека, но и его виртуального двойника — аватара внутри формирующихся метавселенных", — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства добавил, что термин "метавселенная" появился около 30 назад и предполагает виртуальное пространство, в котором люди смогут скрыться от недостатков реальной жизни. По мнению Владимира Путина, пока такое название лучше всего использовать для удаленного общения и обучения.

Ранее появилась информация о первоначальной концепции метавселенной Facebook, предложенной еще в 2018 году нынешним вице-президентом Meta Джейсоном Рубиным. Он заявил, что виртуальная вселенная компании должна вызывать у пользователей "страх и трепет", а также максимально затягивать.

Недавно Microsoft презентовал собственную метавселенную под названием Mesh. Разработчики обещают открыть ее для всех желающих уже в 2022 году.

Тем временем, ученый Луи Розенберг предсказал, как метавселенная может навредить реальному миру. Создатель первой AR-системы опасается тотального контроля за людьми, который корпорации могут легко установить в виртуальной реальности.