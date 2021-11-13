Путін закликав захищати віртуальні аватари росіян у метавсесвітах (відео)

Глава Росії вважає, що поки що метавсесвіти служать тільки для віртуального навчання та спілкування, проте цифрові проблеми вже викликають занепокоєння.

Президент Росії Володимир Путін заявив про те, що влада зобов'язана захищати аватари людей у метавсесвітах. Він висловився з цього приводу на конференції Artificial Intelligence Journey 2021, цитує РБК.

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За словами Володимира Путіна, останнім часом у сфері кіберпростору дуже часто виникають проблеми із захистом конфіденційних даних, цифровими платежами та алгоритмами рекомендацій. Президент РФ вважає, що державі необхідно подбати про безпечне зберігання важливої інформації не лише у реальному, а й у віртуальному світі.

"Йдеться вже не про те, щоб забезпечити кібербезпеку самої людини, але і її віртуального двійника — аватара всередині метавсесвітів, що формуються", — підкреслив Володимир Путін.

Глава держави додав, що термін "метасвіт" з'явився близько 30 тому і передбачає віртуальний простір, в якому люди зможуть сховатися від недоліків реального життя. На думку Володимира Путіна, поки що таку назву найкраще використовувати для віддаленого спілкування та навчання.

Раніше з'явилася інформація про початкову концепцію метавсесвіту Facebook, запропоновану ще 2018 року нинішнім віце-президентом Meta Джейсоном Рубіним. Він заявив, що віртуальний всесвіт компанії повинен викликати у користувачів "страх і трепет", а також максимально затягувати.

Нещодавно Microsoft презентував власний метавсесвіт під назвою Mesh. Розробники обіцяють відкрити її для всіх охочих уже 2022 року.

Тим часом учений Луї Розенберг передбачив, як метавсесвіт може зашкодити реальному світу. Автор першої AR-системи побоюється тотального контролю за людьми, який корпорації можуть легко встановити у віртуальній реальності.