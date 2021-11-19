СМИ победили Google: интернет-корпорация будет платить Agence France Press за контент

Журналисты считают, что такая сделка позволит улучшить качество информации в Европе. Речь идет о новостях и медиаконтенте на шести языках.

17 ноября Google подписала соглашение с Agence France-Presse, согласно которому будет платить средству массовой информации за контент. Об этом пишет France 24.

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После 18-ти месяцев переговоров стороны подписали первый в истории документ в рамках европейской директивы 2019 года о смежных правах, которую приняли из-за конфликта между СМИ и IT-компаниями по поводу использования онлайн-новостей и других материалов. Сумма сделки не разглашается, однако Google обязалась исполнять ее условия в течение следующих 5-ти лет.

Как рассказал генеральный директор AFP Фабрис Фрайс, интернет-гиганту придется платить за контент на всех языках и во всех странах Европейского союза, включая те, что еще не приняли упомянутую директиву. В настоящее время информационное агентство производит и распространяет свой контент среди клиентов на шести языках. Фабрис Фрайс назвал "новаторское" соглашение "кульминацией долгой борьбы" за реализацию смежных прав для информагентств. По его словам, договоренность с Google поможет производить качественную информацию и развивать инновации в журналистике.

"Это соглашение с Agence France-Presse демонстрирует нашу готовность найти общий язык с издателями и агентствами печати во Франции в отношении смежных прав", — сказал Себастьян Миссоффе, генеральный менеджер Google во Франции.

Как пишет Anadolu Agency, соглашение также предусматривает другие проекты, в том числе программу проверки фактов, подробности о которой обещают раскрыть в ближайшее время.

В апреле 2020 года французский антимонопольный комитет обязал Google платить СМИ за использование их контента в ответ на многочисленные жалобы изданий и новостных агентств. Власти Франции признали, что компания бесплатно пользуется трудом журналистов в то время, как вся отрасль переживает кризис, вызванный пандемией. Закон призван улучшить условия оплаты работы сотрудников СМИ.

Изначально Google отказалась платить французским изданиям за использование их контента, однако в начале 2021 года подписала рамочное соглашение с некоторыми средствами массовой информации. В июле антимонопольный комитет оштрафовал компанию на 500 млн евро за то, что она смогла "добровольно" договориться с авторами. Google подала апелляцию и вернулась к переговорам.

Стоит отметить, что упомянутая выше директива Европейского союза внедрила новую форму авторского права под названием "смежные права". Она позволяет организациям, создающим контент, требовать денежную компенсацию за его использование в Интернете.

Ранее парламент Австралии обязал Google и Facebook платить СМИ за новости. В частности, закон дает право правительству определять цену, если компании сами не смогут договориться с журналистами.

Microsoft поддержала инициативу об оплате за использование контента СМИ.