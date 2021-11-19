ЗМІ перемогли Google: інтернет-корпорація платитиме Agence France Press за контент

Журналісти вважають, що така угода дозволить покращити якість інформації в Європі. Йдеться про новини та медіаконтент шістьма мовами.

17 листопада Google підписала угоду з Agence France-Presse, згідно з якою платитиме засобу масової інформації за контент. Про це пише France 24.

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Після 18 місяців переговорів сторони підписали перший в історії документ у межах європейської директиви 2019 року про суміжні права, яку прийняли через конфлікт між ЗМІ та IT-компаніями щодо використання онлайн-новин і інших матеріалів. Сума угоди не розголошується, проте Google зобов'язалася виконувати її умови протягом наступних 5 років.

Як розповів генеральний директор AFP Фабріс Фрайс, інтернет-гіганту доведеться платити за контент усіма мовами та в усіх країнах Європейського союзу, включаючи ті, що ще не прийняли згадану директиву. Зараз інформаційне агентство виробляє та поширює свій контент серед клієнтів шістьма мовами. Фабріс Фрайс назвав "новаторську" угоду "кульмінацією довгої боротьби" за реалізацію суміжних прав для інформагентств. За його словами, домовленість із Google допоможе робити якісну інформацію та розвивати інновації в журналістиці.

"Ця угода з Agence France-Presse демонструє нашу готовність порозумітися з видавцями й агентствами друку у Франції щодо суміжних прав", — сказав Себастьян Міссоффе, генеральний менеджер Google у Франції.

Як пише Anadolu Agency, угода також передбачає інші проекти, зокрема програму перевірки фактів, подробиці про яку обіцяють розкрити найближчим часом.

У квітні 2020 року французький антимонопольний комітет зобов'язав Google платити ЗМІ за використання їхнього контенту у відповідь на численні скарги видань і новинних агентств. Влада Франції визнала, що компанія безкоштовно користується працею журналістів, тоді як вся галузь переживає кризу, спричинену пандемією. Закон покликаний покращити умови оплати роботи працівників ЗМІ.

Спочатку Google відмовилася платити французьким виданням за використання їхнього контенту, проте на початку 2021 року підписала рамкову угоду з деякими засобами масової інформації. У липні антимонопольний комітет оштрафував компанію на 500 млн євро за те, що вона змогла "добровільно" домовитися з авторами. Google подала апеляцію та повернулася до переговорів.

Варто зазначити, що згадана вище директива Європейського Союзу запровадила нову форму авторського права під назвою "суміжні права". Вона дозволяє організаціям, що створюють контент, вимагати грошову компенсацію за використання в інтернеті.

Раніше парламент Австралії зобов'язав Google і Facebook платити ЗМІ за новини. Зокрема закон дає право уряду визначати ціну, якщо компанії самі не зможуть домовитися з журналістами.

Microsoft підтримала ініціативу щодо оплати використання контенту ЗМІ.