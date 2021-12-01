"Вместо салфетки Apple": Илон Маск предлагает купить киберсвисток от Tesla (фото)

Ограниченную партию аксессуара стоимостью $50 быстро раскупили и теперь перепродают в четыре раза дороже.

Генеральный директор Tesla Илон Маск представил новый продукт компании под названием "киберсвисток". Он посвятил товару новый пост в Twitter.

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Таким образом Илон Маск раскритиковал компанию Apple, которая хвастается своей эксклюзивной премиальной продукцией:

"Не тратьте свои деньги на дурацкую салфетку Apple, купите вместо нее наш свисток".

Согласно описанию на официальном сайте, "киберсвисток" сделан из отполированной нержавеющей стали медицинского стандарта и выпущен ограниченной партией в качестве коллекционного предмета. Угловатый дизайн инструмента специально сделали похожим на грузовой автомобиль Cybertruck, который конструирует Tesla. Товар упаковали в лаконичные черные коробочки с логотипом компании на крышке.

"Свисток имеет встроенную функцию крепления для универсального использования", — подчеркивается в описании.

Официальный магазин выставил свистки на продажу по цене в $50, однако за несколько часов их раскупили, при этом общее количество не известно. Многие спекулянты уже пытаются перепродать новый мерч Tesla на онлайн-аукционах по цене от $100 $2250, указывая подтвержденные заказы, которые еще даже не успели разослать покупателям.

В октябре Apple выпустила салфетку для протирания дисплеев за $19 (около 500 гривен). Компания подчеркнула, что только этот мягкий материал может эффективно очищать стекла с наноструктурой и другие экраны, которые она производит. Квадратный кусочек ткани длиной 15,5 см вышел вскоре после Iphone 13 и Mac Book Pro 2021, а также поставляется в комплекте с Pro Display XDR.

Недавно энтузиасты собрали копию пикапа Tesla Cybertruck по просьбе блогера Валентина Петухова в Воронеже. Проект обошелся мастерам в $40 тыс., автомобиль повторяет дизайн оригинала и оснащена бензиновым двигателем. Стоит отметить, что Tesla планирует сделать Cybertruck полностью электрическим.