"Замість серветки Apple": Ілон Маск пропонує придбати кіберсвисток від Tesla (фото)

Обмежену партію аксесуара вартістю $50 швидко розкупили і тепер перепродують у чотири рази дорожче.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск представив новий продукт компанії під назвою "кіберсвисток". Він присвятив товару новий пост у Twitter.

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Таким чином Ілон Маск розкритикував компанію Apple, яка хвалиться своєю ексклюзивною преміальною продукцією:

"Не витрачайте свої гроші на безглузду серветку Apple, купіть замість неї наш свисток".

Згідно з описом на офіційному сайті, "кіберсвисток" зроблений з відполірованої нержавіючої сталі медичного стандарту та випущений обмеженою партією як колекційний предмет. Кутастий дизайн інструменту спеціально зробили схожим на вантажний автомобіль Cybertruck, який конструює Tesla. Товар упакували в лаконічні чорні коробочки з логотипом компанії на кришці.

"Свисток має вбудовану функцію кріплення для універсального використання", — наголошується в описі.

Офіційний магазин виставив свистки на продаж за ціною $50, проте за кілька годин їх розкупили, при цьому загальна кількість не відома. Багато спекулянтів уже намагаються перепродати новий мерч Tesla на онлайн-аукціонах за ціною від $100 до $2250, вказуючи підтверджені замовлення, які ще навіть не встигли розіслати покупцям.

У жовтні Apple випустила серветку для протирання дисплеїв за $19 (близько 500 гривень). Компанія підкреслила, що тільки цей м'який матеріал може ефективно очищати шибки з наноструктурою та інші екрани, які вона виробляє. Квадратний шматочок тканини завдовжки 15,5 см вийшов незабаром після Iphone 13 та Mac Book Pro 2021, а також постачається в комплекті з Pro Display XDR.

Нещодавно ентузіасти зібрали копію пікапа Tesla Cybertruck на прохання блогера Валентина Пєтухова у Воронежі. Проєкт обійшовся майстрам у $40 тис., автомобіль повторює дизайн оригіналу й оснащений бензиновим двигуном. Варто зазначити, що Tesla планує зробити Cybertruck повністю електричним.