Instagram анонсировал новые функции для подростков: "Сделай паузу" и родительский контроль
Благодаря одному из обновлений, родители смогут отслеживать, сколько времени несовершеннолетние проводят в соцсети.
Соцсеть Instagram презентовала новые функции, которые будут направлены на безопасность несовершеннолетних пользователей. Нововведения в своем микроблоге анонсировал глава соцсети Адам Моссери.
По его словам, теперь пользователи не смогут отмечать на своих публикациях несовершеннолетних, если подростки сами не подписаны на этих юзеров.
Еще одна функция под названием "Take A Break" заработала в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Несовершеннолетним пользователям будет приходить уведомление о необходимости взять перерыв и отвлечься от просмотра ленты Instagram. Глава компании Адам Моссери сообщил, что сервис заработает во всех странах мира уже в следующем году.
"Если кто-то прокручивает страницу в Instagram определенное количество времени, мы попросим его сделать перерыв и предложим ему установить напоминание о необходимости делать паузы в будущем. Мы также покажем им советы экспертов, которые помогут подросткам поразмышлять и восстановить силы", — подчеркнул Адам Моссери и добавил, что подросткам-юзерам соцсеть предложит включить напоминания "Take A Break" в своих аккаунтах.Важно
В 2022 году родители и опекуны с помощью новой функции также смогут отслеживать, сколько времени проводят подростки в Instagram. Компания позволит взрослым устанавливать ограничения для своих детей на пользование соцсетью.
Помимо этого Instagram предложит несовершеннолетним пользователям переключиться с одной тематики публикаций на другую, если зафиксирует, что юзер сконцентрировал свое внимание только на одной какой-то теме.
В своем микроблоге он также предупредил, что соцсеть расширит уже существующую функцию Sensitive Content Control. Юзерам разрешат выбрать, сколько конфиденциального контента они хотят видеть в разделе "Рекомендации". После обновления сервиса пользователи смогут выбрать из трех вариантов: "разрешить", "ограничить" или "ограничить еще больше". Однако, пункт "разрешить" будет доступен только для лиц старше 18-ти лет.
Примечательно, что анонсирование новых функций в Instagram состоялось за день до слушаний в Конгрессе США, в ходе которых Адама Моссери допросят по делу о скандале с несовершеннолетними.
Ранее сообщалось, что Instagram планировал выпустить отдельное приложение для детей до 13 лет. В компании разрабатывали возможность создания специального приложения, в котором будет доступна функция "родительский контроль".
Уже в сентябре 2021 года появилась информация, что Facebook приостановил создание "детского" Instagram из-за скандала с несовершеннолетними и публикации расследования The WSJ.