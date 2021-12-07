Instagram анонсировал новые функции для подростков: "Сделай паузу" и родительский контроль

Благодаря одному из обновлений, родители смогут отслеживать, сколько времени несовершеннолетние проводят в соцсети.

Соцсеть Instagram презентовала новые функции, которые будут направлены на безопасность несовершеннолетних пользователей. Нововведения в своем микроблоге анонсировал глава соцсети Адам Моссери.

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По его словам, теперь пользователи не смогут отмечать на своих публикациях несовершеннолетних, если подростки сами не подписаны на этих юзеров.

Еще одна функция под названием "Take A Break" заработала в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Несовершеннолетним пользователям будет приходить уведомление о необходимости взять перерыв и отвлечься от просмотра ленты Instagram. Глава компании Адам Моссери сообщил, что сервис заработает во всех странах мира уже в следующем году.

"Если кто-то прокручивает страницу в Instagram определенное количество времени, мы попросим его сделать перерыв и предложим ему установить напоминание о необходимости делать паузы в будущем. Мы также покажем им советы экспертов, которые помогут подросткам поразмышлять и восстановить силы", — подчеркнул Адам Моссери и добавил, что подросткам-юзерам соцсеть предложит включить напоминания "Take A Break" в своих аккаунтах.

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В 2022 году родители и опекуны с помощью новой функции также смогут отслеживать, сколько времени проводят подростки в Instagram. Компания позволит взрослым устанавливать ограничения для своих детей на пользование соцсетью.

Помимо этого Instagram предложит несовершеннолетним пользователям переключиться с одной тематики публикаций на другую, если зафиксирует, что юзер сконцентрировал свое внимание только на одной какой-то теме.

В своем микроблоге он также предупредил, что соцсеть расширит уже существующую функцию Sensitive Content Control. Юзерам разрешат выбрать, сколько конфиденциального контента они хотят видеть в разделе "Рекомендации". После обновления сервиса пользователи смогут выбрать из трех вариантов: "разрешить", "ограничить" или "ограничить еще больше". Однако, пункт "разрешить" будет доступен только для лиц старше 18-ти лет.

Примечательно, что анонсирование новых функций в Instagram состоялось за день до слушаний в Конгрессе США, в ходе которых Адама Моссери допросят по делу о скандале с несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что Instagram планировал выпустить отдельное приложение для детей до 13 лет. В компании разрабатывали возможность создания специального приложения, в котором будет доступна функция "родительский контроль".

Уже в сентябре 2021 года появилась информация, что Facebook приостановил создание "детского" Instagram из-за скандала с несовершеннолетними и публикации расследования The WSJ.