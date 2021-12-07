"Зроби паузу" та батьківський контроль. Instagram анонсував нові функції для підлітків

Завдяки одному з оновлень батьки зможуть відстежувати, скільки часу неповнолітні проводять у соцмережі.

Соцмережа Instagram презентувала нові функції, які будуть спрямовані на безпеку неповнолітніх користувачів. Нововведення у своєму мікроблозі анонсував голова соцмережі Адам Моссері.

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За його словами, тепер користувачі не зможуть позначати на своїх публікаціях неповнолітніх, якщо підлітки не підписані на цих користувачів.

Ще одна функція під назвою "Take A Break" запрацювала у США, Великій Британії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. Неповнолітнім користувачам надходитиме повідомлення про необхідність взяти перерву та відволіктися від перегляду стрічки Instagram. Глава компанії Адам Моссері повідомив, що сервіс запрацює у всіх країнах світу вже наступного року.

"Якщо хтось прокручує сторінку в Instagram певну кількість часу, ми попросимо зробити перерву і запропонуємо йому встановити нагадування про необхідність робити паузи в майбутньому. Ми також покажемо їм поради експертів, які допоможуть підліткам поміркувати та відновити сили", — наголосив Адам Моссері та додав, що підліткам-користувачам соцмережа запропонує вмикнути нагадування "Take A Break" у своїх акаунтах.

У 2022 році батьки й опікуни за допомогою нової функції також зможуть відстежувати, скільки часу проводять підлітки в Instagram. Компанія дозволить дорослим встановлювати обмеження для дітей на користування соцмережею.

Крім цього Instagram запропонує неповнолітнім користувачам переключитися з однієї тематики публікацій на іншу, якщо зафіксує, що користувач сконцентрував свою увагу тільки на одній темі.

У своєму мікроблозі він також попередив, що соціальна мережа розширить вже наявну функцію Sensitive Content Control. Користувачам дозволять обрати, скільки конфіденційного контенту вони хочуть бачити в розділі "Рекомендації". Після оновлення сервісу користувачі зможуть вибрати три варіанти: "дозволити", "обмежити" або "обмежити ще більше". Проте, пункт "дозволити" буде доступний лише особам старше 18-ти років.

Варто зазначити, що анонсування нових функцій в Instagram відбулося за день до слухань у Конгресі США, під час яких Адама Моссері допитають у справі про скандал із неповнолітніми.

Раніше повідомлялося, що Instagram планував випустити окремий додаток для дітей до 13 років. У компанії розробляли можливість створення спеціальної програми, в якій буде доступна функція "батьківський контроль".

Уже у вересні 2021 року з'явилася інформація, що Facebook призупинила створення "дитячого" Instagram через скандал із неповнолітніми та публікацію розслідування The WSJ.