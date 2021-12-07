"Зроби паузу" та батьківський контроль. Instagram анонсував нові функції для підлітків
Завдяки одному з оновлень батьки зможуть відстежувати, скільки часу неповнолітні проводять у соцмережі.
Соцмережа Instagram презентувала нові функції, які будуть спрямовані на безпеку неповнолітніх користувачів. Нововведення у своєму мікроблозі анонсував голова соцмережі Адам Моссері.
За його словами, тепер користувачі не зможуть позначати на своїх публікаціях неповнолітніх, якщо підлітки не підписані на цих користувачів.
Ще одна функція під назвою "Take A Break" запрацювала у США, Великій Британії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. Неповнолітнім користувачам надходитиме повідомлення про необхідність взяти перерву та відволіктися від перегляду стрічки Instagram. Глава компанії Адам Моссері повідомив, що сервіс запрацює у всіх країнах світу вже наступного року.
"Якщо хтось прокручує сторінку в Instagram певну кількість часу, ми попросимо зробити перерву і запропонуємо йому встановити нагадування про необхідність робити паузи в майбутньому. Ми також покажемо їм поради експертів, які допоможуть підліткам поміркувати та відновити сили", — наголосив Адам Моссері та додав, що підліткам-користувачам соцмережа запропонує вмикнути нагадування "Take A Break" у своїх акаунтах.
У 2022 році батьки й опікуни за допомогою нової функції також зможуть відстежувати, скільки часу проводять підлітки в Instagram. Компанія дозволить дорослим встановлювати обмеження для дітей на користування соцмережею.
Крім цього Instagram запропонує неповнолітнім користувачам переключитися з однієї тематики публікацій на іншу, якщо зафіксує, що користувач сконцентрував свою увагу тільки на одній темі.
У своєму мікроблозі він також попередив, що соціальна мережа розширить вже наявну функцію Sensitive Content Control. Користувачам дозволять обрати, скільки конфіденційного контенту вони хочуть бачити в розділі "Рекомендації". Після оновлення сервісу користувачі зможуть вибрати три варіанти: "дозволити", "обмежити" або "обмежити ще більше". Проте, пункт "дозволити" буде доступний лише особам старше 18-ти років.
Варто зазначити, що анонсування нових функцій в Instagram відбулося за день до слухань у Конгресі США, під час яких Адама Моссері допитають у справі про скандал із неповнолітніми.
Раніше повідомлялося, що Instagram планував випустити окремий додаток для дітей до 13 років. У компанії розробляли можливість створення спеціальної програми, в якій буде доступна функція "батьківський контроль".
Уже у вересні 2021 року з'явилася інформація, що Facebook призупинила створення "дитячого" Instagram через скандал із неповнолітніми та публікацію розслідування The WSJ.