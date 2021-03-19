Instagram готує окремий додаток соцмережі для дітей до 13 років

У компанії аналізують можливість створення спеціального додатка з підтримкою батьківського контролю.

Соціальна мережа Instagram почала розробку окремого додатка сервісу для дітей віком до 13 років.

Про це повідомив у своєму Тwitter глава Instagram Адам Моссера.

Моссера зазначив, що діти часто цікавляться у батьків, чи можуть вони зареєструватися в додатках для спілкування з ровесниками.

За його словами, у компанії аналізують можливість створення спеціального додатка з підтримкою батьківського контролю, як це вже зробили розробники Facebook Messenger.

Він також зізнався, що наразі розробка "Instagram для дітей" знаходиться на ранній стадії, у компанії поки немає детального плану її реалізації, повідомляє BuzzFeed News.

Очолить роботу зі створення дитячої версії Instagram Павні Діванджі, яка нещодавно перейшла у Facebook із Google. На колишній посаді вона займалася продуктами, орієнтовані на дітей, такі як YouTube Kids.

Як заявив представник Facebook Джо Осборн "в Instagram планують привнести систему, контрольовану батьками, щоб діти могли підтримувати звʼязок із друзями, відкривати для себе нові захоплення, інтереси та багато іншого", пише Bloomberg.

Зазначимо, що зараз, згідно з політикою Instagram, особи віком до 13 років не можуть користуватися сервісом.

Раніше повідомлялося, що американська соціальна мережа вводить нову політику, яка повинна забезпечити молодих користувачів соцмережі. Компанія спільно з інститутом The Child Mind Institute та ConnectSafely розробила нові функції, які поступово впроваджуватимуть в усьому світі.

Нагадаємо, в Україні активно обговорюють онлайн-скандал, який прямо стосується захисту прав дітей. Так, восьмирічна мешканка Києва Мілана Маханець, яка називає себе моделлю і блогеркою, нещодавно заявила в Instagram, що у неї "роман" із 13-річним Павлом Паєм. 16 березня стало відомо, що маму Мілани викликали на допит у поліцію. А батько 8-річної Мілани Маханець заявив, що шокований такими "стосунками".