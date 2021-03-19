Instagram готовит отдельное приложение соцсети для детей до 13 лет

В компании анализируют возможность создания специального приложения с поддержкой родительского контроля.

Социальная сеть Instagram приступила к разработке отдельного приложения сервиса для детей в возрасте до 13 лет.

Об этом сообщил в своем Тwitter глава Instagram Адам Моссери.

Моссери отметил, что дети часто интересуются у родителей, могут ли они зарегистрироваться в приложениях для общения с ровесниками.

По его словам, в компании анализируют возможность создания специального приложения с поддержкой родительского контроля, как это уже сделали разработчики Facebook Messenger.

Он также признался, что в настоящее время разработка "Instagram для детей" находится на ранней стадии, у компании пока нет детального плана ее реализации, сообщает BuzzFeed News.

Возглавит работу по созданию детской версии Instagram недавно перешедшая в Facebook из Google Павни Диванджи, которая на прежней должности курировала продукты, ориентированные на детей, такие как YouTube Kids.

Как заявил представитель Facebook Джо Осборн "в Instagram планируют привнести систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь с друзьями, открывать для себя новые увлечения, интересы и многое другое", пишет Bloomberg.

Отметим, что сейчас, согласно политике Instagram, лица младше 13 лет не могут пользоваться сервисом.

Ранее сообщалось, что американская социальная сеть вводит новую политику, которая должна обезопасить молодых пользователей соцсети. Компания совместно с институтом The Child Mind Institute и ConnectSafely разработали новые функции, которые постепенно будут внедрять во всем мире.

Напомним, в Украине активно обсуждают онлайн-скандал, который имеет прямое отношение к защите прав детей. Так, восьмилетняя жительница Киева Милана Маханец, которая называет себя моделью и блогером, недавно заявила в Instagram, что у нее "роман" с 13-летним Пашей Пэлом. 16 марта стало известно, что маму Миланы вызывали на допрос в полицию. А отец 8-летней Миланы Маханец заявил, что шокирован такими "отношениями".