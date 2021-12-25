От создателей Findface. В России тестируют систему распознавания людей с оружием (видео)

ИИ должен заранее находить стрелков, блокировать входы и вызывать полицию. Однако среагирует он только на крупное оружие, такое как дробовик.

Компания NtechLab тестирует в России систему для обнаружения вооруженных людей рядом со школами. Подробности проекта директор по консалтингу Глеб Дьяконов рассказал изданию "КоммерсантЪ".

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Разработчики считают, что их система сможет защитить детей от стрелков на фоне участившихся нападений. Камеры, установленные по всему району, должны заранее засекать потенциальных злоумышленников с оружием в руках на подходе к учебным заведениям и уведомлять охрану. Если же охранники вовремя не отреагируют, нейросеть автоматически заблокирует входы в здание, включит тревогу и отправит сигнал в полицию.

Технология искусственного интеллекта сможет распознать лишь некоторые виды оружия, например, дробовики и винтовки, но не маленькие пистолеты, которые легко спрятать под одеждой. Кроме того, камеры вряд ли смогут зафиксировать вооруженного человека в темноте.

По словам Глеба Дьяконова, шесть крупных российских заказчиков уже заинтересовались такой системой, в одном из регионов ее даже запустили в тестовом режиме. Источник сообщил журналистам, что "пилот" начался в одной из школ города Самара. Руководитель NtechLab по машинному обучению Андрей Беляев заявил, что систему также испытывают в Москве.

Эксперты обратили внимание на серьезные проблемы, с которыми может столкнуться проект. Как считает Сергей Иванов из "Группы Т1", алгоритм распознавания стрелков очень сложно реализовать с технической точки зрения, в том числе интегрировать с системой МВД. Потребуются камеры с высоким разрешением, а также нейросеть, способная замечать пешеходов с оружием в плотном потоке людей — для этого ИИ необходимо обучить с использованием обширных наборов данных.

Испольнительный директор компании Artezio Павел Адылин отметил, что люди обычно не носят оружие открыто, поэтому заметить его будет сложно. По мнению представителя компании "Системы компьютерного зрения" Михаила Смирнова, заметить вооруженных преступников получится лишь в редких случаях.

"Было бы правильнее выявлять людей, которые ведут себя нехарактерно: оборачиваются, нервничают, несут тяжелые сумки",— предположил специалист.

Ранее NtechLab разработала "умную" систему для распознавания лиц Findface, которую в России используют с 2016 года. С 2020 года полиция Москві использует алгоритмы для выявления нарушителей режима самоизоляции во время карантина. Среди прочего, Findface позволяет найти аккаунты людей по их фотографиям — для этого можно сфотографировать даже случайных прохожих.

В сентябре 19-летняя девушка пришла в школу в Полтаве и подстрелила двух учителей из арбалета — одна из жертв получила ранение в спину, а другая — в руку. Подозреваемую быстро задержали в рамках уголовного производства.

В октябре 18-летний ученик устроил стрельбу в школе Техаса. Как выяснили следователи, Джордж Симпкинс использовал пистолет в ходе драки. Молодого человека отпустили из тюрьмы под залог в $75 тысяч, однако все еще обвиняют в применении огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах.

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