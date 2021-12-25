Від творців Findface. У Росії тестують систему розпізнавання людей зі зброєю (відео)

ШІ повинен заздалегідь знаходити стрільців, блокувати входи та викликати поліцію. Проте зреагує він лише на велику зброю, таку як дробовик.

Компанія NtechLab тестує у Росії систему виявлення озброєних людей поруч зі школами. Подробиці проекту директор з консалтингу Гліб Дьяконов розповів виданню "КомерсантЪ".

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Розробники вважають, що їхня система зможе захистити дітей від стрілків на фоні нападів, що почастішали. Камери, встановлені по всьому району, повинні заздалегідь засікати потенційних зловмисників зі зброєю в руках на підході до навчальних закладів та повідомляти охорону. Якщо охоронці вчасно не відреагують, нейромережа автоматично заблокує входи в будівлю, увімкне тривогу і відправить сигнал до поліції.

Технологія штучного інтелекту зможе розпізнати лише деякі види зброї, наприклад дробовики та гвинтівки, але не маленькі пістолети, які легко сховати під одягом. Крім того, камери навряд чи зможуть зафіксувати озброєну людину в темряві.

За словами Гліба Дьяконова, шість великих російських замовників уже зацікавилися такою системою, в одному із регіонів її навіть запустили у тестовому режимі. Джерело повідомило журналістам, що "пілот" розпочався в одній зі шкіл міста Самара. Керівник NtechLab з машинного навчання Андрій Бєляєв заявив, що систему також випробовують у Москві.

Експерти звернули увагу на серйозні проблеми, із якими може зіткнутися проект. Як вважає Сергій Іванов із "Групи Т1", алгоритм розпізнавання стрілків дуже складно реалізувати з технічної точки зору, у тому числі інтегрувати із системою МВС. Потрібні камери з високою роздільною здатністю, а також нейромережа, здатна помічати пішоходів зі зброєю в щільному потоці людей — для цього ШІ необхідно навчити з використанням великих наборів даних.

Виконавчий директор компанії Artezio Павло Адилін зазначив, що люди зазвичай не носять зброю відкрито, тож помітити її буде складно. На думку представника компанії "Системи комп'ютерного зору" Михайла Смирнова, помітити озброєних злочинців вдасться лише в окремих випадках.

"Було б правильніше виявляти людей, які поводяться нехарактерно: обертаються, нервуються, несуть важкі сумки", — припустив фахівець.

Раніше NtechLab розробила "розумну" систему для розпізнавання облич Findface, яку в Росії використовують з 2016 року. З 2020 року поліція Москві використовує алгоритми виявлення порушників режиму самоізоляції під час карантину. Серед іншого, Findface дозволяє знайти акаунти людей за їхніми фотографіями – для цього можна сфотографувати навіть випадкових перехожих.

У вересні 19-річна дівчина прийшла до школи у Полтаві та підстрелила двох учителів з арбалету – одна з жертв отримала поранення у спину, а інша – в руку. Підозрювану швидко затримали у рамках кримінального провадження.

У жовтні 18-річний учень вчинив стрілянину в школі Техасу. Як з'ясували слідчі, Джордж Сімпкінс використав пістолет під час бійки. Молоду людину відпустили з в'язниці під заставу $75 тисяч, проте все ще звинувачують у застосуванні вогнепальної зброї за обтяжливих обставин.

Трохи пізніше 12-річна дитина відкрила стрілянину в школі під Перм'ю. Директор вмовила стрільця зайти до неї до кабінету, де змогла обеззброїти.