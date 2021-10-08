Техаський стрілок, який поранив у школі чотирьох осіб, вийшов із в'язниці (відео)
За хлопця заплатили заставу в розмірі 75 тисяч доларів. Йому закидають збройний напад з обтяжливими обставинами.
18-річний учень з Техасу, який раніше влаштував стрілянину в середній школі, був звільнений з в'язниці під заставу в розмірі 75 тисяч доларів. Про це пише видання 5NBCDFW.
Наразі Джорджа Сімпкінса звинувачують за напад із застосуванням вогнепальної зброї за обтяжливих обставин. Тепер він перебуватиме під домашнім арештом на моніторингу GPS. Йому заборонили володіти вогнепальною зброєю і заборонили контактувати з будь-ким із тих, хто отримав поранення внаслідок влаштованої ним стрілянини.
Якщо провину хлопця визнають, йому може загрожувати до 20 років ув'язнення в американській в'язниці.
Варто зазначити, що раніше Сімпкінс добровільно здався поліції. Сталося це через кілька годин після інциденту в техаській школі.
За словами слідчих, між учнями в класі на другому поверсі будівлі школи сталася бійка. Під час неї хлопець дістав пістолет і відкрив вогонь.
Коли Сімпкінс виходив із будівлі в'язниці, під нею вже зібралися члени його сім'ї та представники преси. Журналісти поцікавилися у хлопця, чи є йому що сказати жертвами стрілянини і чи шкодує він про те, що трапилося. Той у відповідь лише похитав головою і промовчав.
Члени сім'ї "стрілка" стверджують, що він став жертвою знущань з боку декількох осіб, тому відкрив вогонь.
У той же час адвокат Сімпкінса заявив журналістам, що той отримує погрози, і попросив поважати його приватне життя.
"По всій країні відбувалися численні перестрілки, і всі вони трагічні. Однак у цій ситуації це був не той, хто просто збирався піти і розстріляти школу й ухвалив рішення: агов, я засмучений, і я просто збираюся застрелити будь-якого, кого бачу", — заявив адвокат.
Зараз двоє з чотирьох поранених унаслідок стрілянини знаходяться в лікарні. Один із них — 15-річний підліток — знаходиться в критичному стані. 25-річний чоловік, який відгукнувся на крик вчителя про допомогу і підбіг, щоб допомогти, вже почувається задовільно. Ще двоє постраждалих — дівчинка-підліток і вагітна жінка — постраждали незначно і знаходяться вдома.
Фокус раніше писав про те, що 6 жовтня в середній школі Тімберв'ю в Арлінгтоні (штат Техас) невідомий відкрив стрілянину. Трьох людей госпіталізували.
Нагадаємо, у вересні 18-річний росіянин Тимур Бекмансуров влаштував стрілянину в школі Пермі, внаслідок якої загинули шість осіб.
Також Фокус писав про те, як дівчина поранила з арбалета двох викладачів у полтавському навчальному закладі.