Техаський стрілок, який поранив у школі чотирьох осіб, вийшов із в'язниці (відео)

За хлопця заплатили заставу в розмірі 75 тисяч доларів. Йому закидають збройний напад з обтяжливими обставинами.

18-річний учень з Техасу, який раніше влаштував стрілянину в середній школі, був звільнений з в'язниці під заставу в розмірі 75 тисяч доларів. Про це пише видання 5NBCDFW.

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Наразі Джорджа Сімпкінса звинувачують за напад із застосуванням вогнепальної зброї за обтяжливих обставин. Тепер він перебуватиме під домашнім арештом на моніторингу GPS. Йому заборонили володіти вогнепальною зброєю і заборонили контактувати з будь-ким із тих, хто отримав поранення внаслідок влаштованої ним стрілянини.

Якщо провину хлопця визнають, йому може загрожувати до 20 років ув'язнення в американській в'язниці.

Варто зазначити, що раніше Сімпкінс добровільно здався поліції. Сталося це через кілька годин після інциденту в техаській школі.

За словами слідчих, між учнями в класі на другому поверсі будівлі школи сталася бійка. Під час неї хлопець дістав пістолет і відкрив вогонь.

Коли Сімпкінс виходив із будівлі в'язниці, під нею вже зібралися члени його сім'ї та представники преси. Журналісти поцікавилися у хлопця, чи є йому що сказати жертвами стрілянини і чи шкодує він про те, що трапилося. Той у відповідь лише похитав головою і промовчав.

Члени сім'ї "стрілка" стверджують, що він став жертвою знущань з боку декількох осіб, тому відкрив вогонь.

У той же час адвокат Сімпкінса заявив журналістам, що той отримує погрози, і попросив поважати його приватне життя.

"По всій країні відбувалися численні перестрілки, і всі вони трагічні. Однак у цій ситуації це був не той, хто просто збирався піти і розстріляти школу й ухвалив рішення: агов, я засмучений, і я просто збираюся застрелити будь-якого, кого бачу", — заявив адвокат.

Зараз двоє з чотирьох поранених унаслідок стрілянини знаходяться в лікарні. Один із них — 15-річний підліток — знаходиться в критичному стані. 25-річний чоловік, який відгукнувся на крик вчителя про допомогу і підбіг, щоб допомогти, вже почувається задовільно. Ще двоє постраждалих — дівчинка-підліток і вагітна жінка — постраждали незначно і знаходяться вдома.

Фокус раніше писав про те, що 6 жовтня в середній школі Тімберв'ю в Арлінгтоні (штат Техас) невідомий відкрив стрілянину. Трьох людей госпіталізували.

Нагадаємо, у вересні 18-річний росіянин Тимур Бекмансуров влаштував стрілянину в школі Пермі, внаслідок якої загинули шість осіб.

Також Фокус писав про те, як дівчина поранила з арбалета двох викладачів у полтавському навчальному закладі.