Техасский стрелок, ранивший в школе четырех человек, вышел из тюрьмы (видео)

За парня заплатили залог в размере 75 тысяч долларов. Ему вменяют вооруженное нападение с отягчающими обстоятельствами.

18-летний ученик из Техаса, который ранее устроил стрельбу в средней школе, был освобожден из тюрьмы под залог в размере 75 тысяч долларов. Об этом пишет издание 5NBCDFW.

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В настоящее время Джорджа Симпкинса обвиняют нападение с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах. Теперь он будет находиться под домашним арестом на мониторинге GPS. Ему запретили владеть огнестрельным оружием и запретили контактировать с кем-либо из тех, кто получил ранение в результате устроенной им стрельбы.

Если вину парня признают, ему может грозить до 20 лет заключения в американской тюрьме.

Следует отметить, что ранее Симпкинс добровольно сдался полиции. Произошло это спустя несколько часов после инцидента в техасской школе.

По словам следователей, между учениками в классе на втором этаже здания школы произошла драка. Во время нее парень достал пистолет и открыл огонь.

Когда Симпкинс выходил из здания тюрьмы, под ним уже собрались члены его семьи и представители прессы. Журналисты поинтересовались у парня, есть ли ему что сказать жертвам стрельбы и сожалеет ли он о том, что случилось. Тот в ответ лишь покачал головой и промолчал.

Члены семьи "стрелка" утверждают, что он стал жертвой издевательств со стороны нескольких человек, потому открыл огонь.

В то же время адвокат Симпкинса заявил журналистам, что тот получает угрозы, и попросил уважать его частную жизнь.

"По всей стране происходили многочисленные перестрелки, и все они трагичны. Однако в этой ситуации это был не тот, кто просто собирался пойти и расстрелять школу и принял решение: эй, я расстроен, и я просто собираюсь застрелить любого, кого вижу", — заявил адвокат.

Сейчас двое из четырех раненых в результате стрельбу находятся в больнице. Один из них — 15-летний подросток — находится в критическом состоянии. 25-летний мужчина, который откликнулся на крик учителя о помощи и подбежал, чтобы помочь, уже чувствует себя удовлетворительно. Еще двое пострадавших — девочка-подросток и беременная женщина — пострадали незначительно и находятся дома.

Фокус ранее писал о том, что 6 октября в средней школе Тимбервью в Арлингтоне (штат Техас) неизвестный открыл стрельбу. Троих человек госпитализировали.

Напомним, в сентябре 18-летний россиянин Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в школе Перми, в результате которой погибли шесть человек.

Также Фокус писал о том, как девушка ранила из арбалета двоих преподавателей в полтавском учебном заведении.