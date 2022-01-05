Криптоаналитик рассказал, сможет ли биткоин взлететь в 2022 году (видео)

По мнению аналитика, первой криптовалюте понадобится как минимум несколько месяцев, чтобы стабилизироваться. Похожая ситуация наблюдалась в мае-августе 2021 года.

Аналитик Бенджамин Коуэн считает, что коррекция биткоина продолжится еще на несколько месяцев, однако уже в 2022 году он может вырасти. Эксперт озвучил свой прогноз в блоге на YouTube.

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По мнению Коуэна, курс BTC продолжит "скакать" весь первый квартал 2022 года. В конце ноября он опустился ниже 20-недельной скользящей средней (до $53 тыс.) и 21-недельной экспоненциальной скользящей средней (до $51 тыс.). Чтобы вернуться к стадии интенсивного роста, криптовалюта должна превысить эти уровни и некоторое время держаться выше них.

Как предполагает эксперт, на криптовалютном рынке повторяется та же история, что и в мае 2021 года, когда стоимость биткоина обрушилась до $30 тыс. и смогла восстановиться лишь в августе, спустя три месяца колебаний, которые закончились лишь после пробития скользящих средних. Графики показывают похожие скачки курса тогда и сейчас.

[ + – ] Изменения курса биткоина на протяжении 2021 года

"Нет никакой причины для "бычьего бега" в ближайшее время. По моему мнению, в этом рыночном цикле может быть и "бычий" период, и "медвежий", но я не вижу реального пика рыночной мании для биткоина ни сейчас, ни в начале 2022 года, он может не наступить вплоть до 2023 года", — прокомментировал аналитик. — "Я допускаю, что у биткоина будут несколько успешных месяцев в 2022, но не обманывайте себя мечтами о начале параболического роста".

Ранее аналитик Bloomberg прогнозировал рост биткоина до $70 тыс. По мнению Майка МакГлоуна, криптовалюту уже достигла минимальной стоимости и вскоре сможет оттолкнуться от "дна". Несмотря на все проблемы и падения, за 2021 год криптовалюта подорожала на 66%.

Эксперты также предсказали, когда биткоин вырастет до уровня в $100 тысяч. Одни предполагают, что это случится в 2022 году, другие же предвидят такое повышение не раньше 2023-го.

Еще писали, почему майнеры смогут зарабатывать, даже если курс биткоина упадет на 85%. Со временем добывать криптовалюту станет очень тяжело, и успеха смогут добиться лишь те, кто вложится в усовершенствованное оборудование.