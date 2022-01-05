Криптоаналітик розповів, чи зможе біткоїн злетіти у 2022 році (відео)

На думку аналітика, першій криптовалюті знадобиться щонайменше кілька місяців, щоб стабілізуватися. Схожа ситуація спостерігалася у травні-серпні 2021 року.

Аналітик Бенджамін Ковен вважає, що корекція біткоїну продовжиться ще на кілька місяців, проте вже у 2022 році він може зрости. Експерт озвучив свій прогноз у блозі на YouTube.

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На думку Ковена, курс BTC продовжить "стрибати" весь перший квартал 2022 року. Наприкінці листопада він опустився нижче 20-тижневої ковзної середньої (до $53 тис.) та 21-тижневої експоненційної ковзної середньої (до $51 тис.). Щоб повернутися до стадії інтенсивного зростання, криптовалюта повинна перевищити ці рівні і деякий час триматися вище за них.

Як припускає експерт, на криптовалютному ринку повторюється та сама історія, що й у травні 2021 року, коли вартість біткоїну обрушилася до $30 тис. і змогла відновитися лише у серпні, через три місяці коливань, які закінчилися лише після пробиття ковзних середніх. Графіки показують схожі стрибки курсу і зараз.

[ + – ] Зміни курсу біткоїну протягом 2021 року

"Немає жодної причини для "бичачого бігу" найближчим часом. На мою думку, у цьому ринковому циклі може бути і "бичачий" період, і "ведмежий", але я не бачу реального піку ринкової манії для біткоїну ні зараз, ні на початку 2022 року, він може не настати аж до 2023 року", — прокоментував аналітик. — "Я припускаю, що біткоїн матиме кілька успішних місяців у 2022, але не обманюйте себе мріями про початок параболічного зростання".

Раніше аналітик Bloomberg прогнозував зростання біткоїну до $70 тис. На думку Майка МакГлоуна, криптовалюта вже досягла мінімальної вартості і незабаром зможе відштовхнутися від "дна". Попри всі проблеми та падіння, за 2021 рік криптовалюта подорожчала на 66%.

Експерти також передбачили, коли біткоїн зросте до рівня $100 тисяч. Одні припускають, що це станеться у 2022 році, інші ж передбачають таке підвищення не раніше 2023-го.

Ще писали, чому майнери зможуть заробляти, навіть якщо курс біткоїну впаде на 85%. Згодом добувати криптовалюту стане дуже важко, і успіху зможуть досягти лише ті, хто вкладеться у вдосконалене обладнання.