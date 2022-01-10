iPhone оказался бессильным перед вирусом даже после перезапуска: подробности (видео)

Предположительно, вирус он способен поразить все iPhone. К сожалению, пока четкой инструкции по его удалению нет.

Эксперты по кибербезопасности нашли неустранимую уязвимость iPhone, благодаря которой злоумышленники могут получить доступ к личным данным владельца гаджета, говорится в блоге компании ZecOps.

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Айтишники создали программное обеспечение под названием NoReboot, запустив которое можно получить доступ к камере, микрофону, личным данным и всему, что только хранится в телефоне жертвы. Когда NoReboot активна, на экране отображается классическая анимация включения/выключения устройства, но в это время принимать звонки или уведомления невозможно. Гаджет также не будет реагировать на касания. По сути, функции телефона будут заблокированы, пока кто-то в нем ищет нужную информацию.

Обычно для прекращения действия вредоносного ПО достаточно перезагрузить iPhone, но в этом случае такой шаг не поможет — технология NoReboot позволяет получить контроль над смартфоном даже после перезапуска.

Софт, как выяснили специалисты, работающие в сфере кибербезопасности, внедряет вредоносный код в три фоновых процесса — InCallService, SpringBoard и backboardd, отвечающие за перезагрузку iPhone. Единственный способ, который поможет прервать активность вредоносной программы, указанный на странице поддержки Apple. Речь идет о "глубокой перезагрузке", для которой нужно последовательно нажимать кнопки регулирования громкости и блокировки экрана.

Ранее Фокус писал, что в новых моделях iPhone 15 Pro может не оказаться физического слота для SIM-карты.

Напомним, Apple выпустила рекламное видео iPhone 13 Pro на русском языке, в котором внимание акцентируется на возможности камеры.