iPhone виявився безсилим перед вірусом навіть після перезапуску: подробиці (відео)

Імовірно, він здатний вразити всі iPhone. На жаль, поки чіткої інструкції щодо його видалення немає.

Експерти з кібербезпеки знайшли непереборну вразливість iPhone, завдяки якій зловмисники можуть отримати доступ до особистих даних власника гаджета, йдеться в блозі компанії ZecOps.

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Айтішники створили програмне забезпечення під назвою NoReboot, запустивши яке, можна отримати доступ до камери, мікрофону, особистих даних і всього, що тільки зберігається в телефоні жертви. Коли NoReboot активна, на екрані відображається класична анімація увімкнення/вимкнення пристрою, але в цей час приймати дзвінки або сповіщення неможливо. Гаджет також не реагуватиме на торкання. По суті функції телефону будуть заблоковані, поки хтось у ньому шукає потрібну інформацію.

Зазвичай для припинення дії шкідливого програмного забезпечення достатньо перезавантажити iPhone, але в цьому випадку такий крок не допоможе — технологія NoReboot дозволяє отримати контроль над смартфоном навіть після перезапуску.

Софт, як з'ясували фахівці, що працюють у сфері кібербезпеки, впроваджує шкідливий код у три фонові процеси — InCallService, SpringBoard і backboardd, які відповідають за перезавантаження iPhone. Єдиний спосіб, який допоможе перервати активність шкідливого програмного забезпечення, вказаний на сторінці підтримки Apple. Ідеться про "глибоке перезавантаження", для якого потрібно послідовно натискати кнопки регулювання гучності та блокування екрану.

Раніше Фокус писав, що в нових моделях iPhone 15 Pro може не виявитися фізичний слот для SIM-карти.

Нагадаємо, Apple випустила рекламне відео iPhone 13 Pro російською мовою, у якій увага акцентується на можливості камери.