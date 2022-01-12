Сайт сети "Цитрус" не работает: в компании заявляют о хакерских атаках, совладелец — о судебном иске

Совладелец "Цитруса" Геннадий Корбан утверждает, что судебное решение является продолжением внутрикорпоративного конфликта и уповает на справедливость.

В Хозяйственном суде Киева запретили группе компаний "Цитрус" пользоваться торговой маркой и доменом компании (citrus.ua). Решение было принято по иску ТОВ "Е-Тикетс Сервис Украина" к ООО "ЗТ-Инвест" (группа компаний "Цитрус"), указывается в вердикте суда.

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Бизнесмен Геннадий Корбан, купивший 50%-ю долю в "ЗТ-Инвест", на своей странице в Facebook утверждает, что решение связано с внутрикорпоративным конфликтом, который берет начало в 2020 году.

"Один из управляющих партнеров компании, Григорий Топал решил избавиться от своего партнера по бизнесу Дмитрия Зинченко, рейдерским путем, лишив его права собственности на половину корпоративных прав группы компаний "Цитрус", — заявил бизнесмен.

В том же посте Корбан обвинил Григория Топала в оптимизации налогообложения, занижении таможенных сборов и злоупотреблении властью. Кроме того, бизнесмен напомнил долговых обязательствах компании "Цитрус", которая, согласно решению Хозяйственного суда Одесской области, имеет задолженность в размере одного миллиарда гривен перед третьими лицами.

"Это свидетельствует о том, что корпоративный конфликт продолжается. И в нем рано или поздно будет поставлена точка и восстановлена справедливость", — резюмирует Корбан.

В самой компании "Цитрус", сообщили, что компания уже подала необходимые процессуальные документы для обжалования запрета суда. Кроме того, подготовлены жалобы на действия исполнителей в правоохранительные органы, а также в Министерство юстиции Украины.

В "Цитрусе", в частности, акцентировали внимание на том, что компания, на которую был подан данный иск, не входит в группу компаний "Цитрус". К тому же, группа компаний не использует торговые марки, которые фигурируют в вышеуказанном иске.

"Скорость вынесения решения (иск был подан 30 декабря) позволяет задуматься о том, что судью ввели в заблуждение, поскольку ответчик не был уведомлен о рассмотрении дела, не присутствовал в заседании и не смог донести судье свою позицию", — поясняется в официальной позиции компании.

Помимо этого, в компании ссылаются на решение Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда от 22 декабря 2021 года, согласно которому "Геннадий Корбан не является собственником 50% доли ЗТ-Инвест".

В "Цитрусе" также подчеркнули, что компания работает в обычном режиме, а нерабочее состояние сайта они объяснили хакерскими атаками.

В марте 2021 года "Цитрус" подал в суд на Корбана за покупку доли в компании. Истцы утверждали, что доля в компании была продана тайно от другого совладельца, поэтому сделка должна быть признана незаконной.

Геннадий Корбан, в свою очередь через два месяца подал в суд на сооснователя "Цитруса" Григория Топала, обвинив его в неуплате налогов. Всего Корбан и его юристы подали в суд более четырех судебных исков с общей суммой более чем на 1 млрд гривен к Топалу и группе юрлиц, которые он контролирует.

Ранее Фокус сообщал, что общественный активист из Днепра утверждал, что Геннадий Корбан и мэр города Борис Филатов могут быть причастны к избиению активистки и правозащитницы Натальи Ешонкуловой.