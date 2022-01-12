Сайт мережі "Цитрус" не працює: у компанії заявляють про хакерські атаки, співвласник — про судовий позов

Співвласник "Цитрусу" Геннадій Корбан стверджує, що судове рішення є продовженням внутрішньокорпоративного конфлікту, та сподівається на справедливість.

У Господарському суді Києва заборонили групі компаній "Цитрус" користуватися торговою маркою та доменом компанії (citrus.ua). Рішення було прийнято за позовом ТОВ "Е-Тікетс Сервіс Україна" до ТОВ "ЗТ-Інвест" (група компаній "Цитрус"), зазначається у вердикті суду.

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Бізнесмен Геннадій Корбан, який придбав 50% частки в "ЗТ-Інвест", на своїй сторінці у Facebook стверджує, що рішення пов'язане з внутрішньокорпоративним конфліктом, який бере початок у 2020 році.

"Один з керівних партнерів компанії, Григорій Топал вирішив позбавитися свого партнера по бізнесу Дмитра Зінченка рейдерським шляхом, позбавивши його права власності на половину корпоративних прав групи компаній "Цитрус", — заявив бізнесмен.

У тому ж посту Корбан звинуватив Григорія Топала в оптимізації оподаткування, заниженні митних зборів та зловживанні владою. Крім того, бізнесмен нагадав боргові зобов'язання компанії "Цитрус", яка, згідно з рішенням Господарського суду Одеської області, має заборгованість у розмірі одного мільярда гривень перед третіми особами.

"Це свідчить про те, що корпоративний конфлікт триває. І в ньому рано чи пізно буде поставлено крапку та відновлено справедливість", — резюмує Корбан.

У самій компанії "Цитрус" повідомили, що компанія вже подала необхідні процесуальні документи для оскарження заборони суду. Крім того, підготовлено скарги на дії виконавців до правоохоронних органів, а також до Міністерства юстиції України.

У "Цитрусі", зокрема, акцентували увагу на тому, що компанія, на яку було подано цей позов, не входить до групи компаній "Цитрус". До того ж, група компаній не використовує торгових марок, які фігурують у вищезазначеному позові.

"Швидкість винесення рішення (позов був поданий 30 грудня) дозволяє замислитися про те, що суддю ввели в оману, оскільки відповідач не був повідомлений про розгляд справи, не був присутній у засіданні і не зміг донести до судді свою позицію", — пояснюється в офіційній позиції компанії.

Крім цього, компанії посилаються на рішення Південно-Західного апеляційного господарського суду від 22 грудня 2021 року, згідно з яким "Геннадій Корбан не є власником 50% частки ЗТ-Інвест".

У "Цитрусі" також наголосили, що компанія працює у звичайному режимі, а неробочий стан сайту вони пояснили атаками хакерів.

У березні 2021 року "Цитрус" подав до суду на Корбана за купівлю частки в компанії. Позивачі стверджували, що частка компанії була продана таємно від іншого співвласника, тому угода має бути визнана незаконною.

Геннадій Корбан, у свою чергу, через два місяці подав до суду на співзасновника "Цитрусу" Григорія Топала, звинувативши його в несплаті податків. Усього Корбан та його юристи подали до суду понад чотири судові позови із загальною сумою на понад 1 млрд гривень до Топала та групи юридичних осіб, які він контролює.

Раніше Фокус повідомляв, що громадський активіст з Дніпра стверджував, що Геннадій Корбан та мер міста Борис Філатов можуть бути причетні до побиття активістки та правозахисниці Наталії Ешонкулової.