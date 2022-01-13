Вслед за Google, eBay и Amazon: Apple поднимает цены в Украине на 20%

Такое решение компании связано с недавно вступившим в силу "налогом на Facebook", который обязывает иностранные онлайн-сервисы, работающие в Украине, платить НДС в размере 20%.

Цены на платные приложения и покупки в приложениях в App Store (за исключением подписок с автоматическим обновлением) в Украине в ближайшие дни вырастут на 20%. Об этом сообщается на сайте компании Apple.

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"Только что эти изменения вступят в силу, раздел "Цены и доступность" в разделе "Мои программы" будет обновлен. Вы можете в любое время изменить цены на свои приложения и покупки в приложениях (включая подписки с автоматическим обновлением) в App Store Connect. Если вы предлагаете подписку, вы можете сохранить старые цены для существующих подписчиков", – говорится в сообщении.

Такое решение компании Apple связано с недавно вступившим в силу "налогом на Facebook" или "налогом на Google", который обязывает иностранные онлайн-сервисы, которые работают в Украине (Netflix, Facebook, Steam, Apple, Amazon и другие) платить НДС в размере 20%.

По информации журналистов, повышение цен в App Store произойдет в течение 13-14 января.

Что за "налог на Facebook"?

Напомним, согласно закону № 1525-ІХ, электронные услуги, которые компании-нерезиденты (у которых нет в стране постоянного представительства) поставляют физическим лицам на территории Украины, облагаются НДС (20%). Подобный закон уже существует в 83 странах мира. Новые нормы заработали в Украине с 1 января 2022 года.

В правительстве обещали, что принятие закона обеспечит справедливые условия налогообложения для национальных и международных технологических компаний и принесет дополнительные поступления в госбюджет.

Стоить отметить, что технологические компании переложили новый налог на плечи пользователей, цены для которых просто повысили на 20%.

Так, Amazon, eBay, Meta, Google и другие компании сообщили об увеличении стоимости услуг для жителей Украины еще в декабре 2021 года.

Команда Google Payments заявила, что компания Google "начнет взимать налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% на цифровые услуги.

Adobe также отправила письма пользователям с предупреждением, что с 11 января станет взимать с них 20% ПДВ. С третьего января 2022 года компания Meta (ранее известная как Facebook) также 20% налога на добавленную стоимость (ПДВ) прибавила для услуг своей социальной сети Facebook в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что и на сколько подорожает с 1 января – после вступления в силу "налога на Google".