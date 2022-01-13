Слідом за Google, eBay та Amazon: Apple піднімає ціни в Україні на 20%

Таке рішення компанії пов'язане з "податком на Facebook", що недавно набув чинності, який зобов'язує іноземні онлайн-сервіси, що працюють в Україні, платити ПДВ у розмірі 20%.

Ціни на платні програми та покупки у додатках в App Store (за винятком підписок з автоматичним оновленням) в Україні найближчими днями зростуть на 20%. Про це повідомляє сайт компанії Apple.

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"Тільки ці зміни набудуть чинності, розділ "Ціни та доступність" у розділі "Мої програми" буде оновлений. Ви можете в будь-який час змінити ціни на свої програми та покупки в програмах (включаючи підписки з автоматичним оновленням) в App Store Connect." Якщо ви продовжите передплату, ви можете зберегти старі ціни для наявних підписокʼʼ, – йдеться у повідомленні.

Таке рішення компанії Apple пов'язане з "податком на Facebook" або "податком на Google", який зобов'язує іноземні онлайн-сервіси, які працюють в Україні (Netflix, Facebook, Steam, Apple, Amazon та інші) платити ПДВ у розмірі 20%.

За інформацією журналістів, підвищення цін в App Store відбудеться протягом 13-14 січня.

Що за "податок на Facebook"?

Нагадаємо, згідно із законом № 1525-ІХ, електронні послуги, які компанії-нерезиденти (у яких немає в країні постійного представництва) надають фізичним особам на території України, оподатковуються ПДВ (20%). Подібний закон вже існує у 83 країнах світу. Нові норми запрацювали в Україні з 1 січня 2022 року.

В уряді обіцяли, що ухвалення закону забезпечить справедливі умови оподаткування для національних та міжнародних технологічних компаній та принесе додаткові надходження до держбюджету.

Варто зазначити, що технологічні компанії переклали новий податок на плечі користувачів, ціни для яких легко підвищили на 20%.

Так, Amazon, eBay, Meta, Google та інші компанії повідомили про збільшення вартості послуг для мешканців України ще у грудні 2021 року.

Команда Google Payments заявила, що компанія Google "почне стягувати податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20% на цифрові послуги".

Adobe також надіслала листи користувачам з попередженням, що з 11 січня стягуватиме з них 20% ПДВ. З третього січня 2022 року компанія Meta (раніше відома як Facebook) також 20% податку на додану вартість (ПДВ) додала для послуг своєї соціальної мережі Facebook в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що і на скільки подорожчає з 1 січня — після набуття чинності "податку на Google".