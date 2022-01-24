В недавней кибератаке на Украину замешаны российские спецслужбы — польский дипломат

Раньше эта же группа хакеров совершила кибератаку на немецкий Бундестаг и взломала электронные адреса польских политиков.

По информации польского правительства, группа хакеров, которые 14 января взломали ряд украинских правительственных сайтов и приложение "Дія", связаны со спецслужбами России. Об этом заявил на встрече с журналистами Постоянный представитель Польши при Европейском Союзе Анджей Садось, сообщает информационное агенство Укринформ.

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По словам Садося, летом 2021 года эта группа хакеров работала над кибератакой на немецкий Бундестаг, это произошло перед выборами в Германии. Также эта группа была замечена во взломе электронных адресов польских политиков и распространение переписок людей из правительства Польши.

"Согласно имеющейся информации, кибернетическая атака на Киев на прошлой неделе, 14-15 января, была совершена группой хакеров, связанных с российскими службами. Эта же группа хакеров несет ответственность за утечку и обнародование переписки официальных лиц в правительстве Польши. Летом прошлого года эта же группа хакеров осуществила кибератаку на немецкий Бундестаг, перед выборами, состоявшимися в сентябре. Именно эта группа была причастна к недавним атакам против правительственных порталов Украины", — сказал польский дипломат.

Напомним, 14 января в Украине хакеры атаковали сайты украинских государственных учреждений: МИД, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, ГСЧС, Государственного казначейства, Кабмина и приложение "Дія". Впоследствии сайты ведомств перестали работать некоторое время. Хакеры притворились поляками и опубликовали послание о взломе на польском, украинском и русском языках.

Сообщалось, что Спустя неделю после атаки на одном из онлайн-ресурсе были опубликованы персональные данные миллионов украинцев из приложения "Дія". Обнародованная база данных содержит имена, номера телефонов, ИНН и паспортные данные. Всю эту информацию миллионов пользователей продают за $15 тысяч.

В Министерстве цифровой трансформации объявление о "сливе" персональных данных украинцев назвали фейком. В ведомстве заявили, что мошенники продают старые данные, которые были слиты в 2019. Однако информация в самой базе датируется 2021 годом.