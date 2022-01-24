В недавней кибератаке на Украину замешаны российские спецслужбы — польский дипломат
Раньше эта же группа хакеров совершила кибератаку на немецкий Бундестаг и взломала электронные адреса польских политиков.
По информации польского правительства, группа хакеров, которые 14 января взломали ряд украинских правительственных сайтов и приложение "Дія", связаны со спецслужбами России. Об этом заявил на встрече с журналистами Постоянный представитель Польши при Европейском Союзе Анджей Садось, сообщает информационное агенство Укринформ.
По словам Садося, летом 2021 года эта группа хакеров работала над кибератакой на немецкий Бундестаг, это произошло перед выборами в Германии. Также эта группа была замечена во взломе электронных адресов польских политиков и распространение переписок людей из правительства Польши.
"Согласно имеющейся информации, кибернетическая атака на Киев на прошлой неделе, 14-15 января, была совершена группой хакеров, связанных с российскими службами. Эта же группа хакеров несет ответственность за утечку и обнародование переписки официальных лиц в правительстве Польши. Летом прошлого года эта же группа хакеров осуществила кибератаку на немецкий Бундестаг, перед выборами, состоявшимися в сентябре. Именно эта группа была причастна к недавним атакам против правительственных порталов Украины", — сказал польский дипломат.
Напомним, 14 января в Украине хакеры атаковали сайты украинских государственных учреждений: МИД, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, ГСЧС, Государственного казначейства, Кабмина и приложение "Дія". Впоследствии сайты ведомств перестали работать некоторое время. Хакеры притворились поляками и опубликовали послание о взломе на польском, украинском и русском языках.
Сообщалось, что Спустя неделю после атаки на одном из онлайн-ресурсе были опубликованы персональные данные миллионов украинцев из приложения "Дія". Обнародованная база данных содержит имена, номера телефонов, ИНН и паспортные данные. Всю эту информацию миллионов пользователей продают за $15 тысяч.
В Министерстве цифровой трансформации объявление о "сливе" персональных данных украинцев назвали фейком. В ведомстве заявили, что мошенники продают старые данные, которые были слиты в 2019. Однако информация в самой базе датируется 2021 годом.