До нещодавньої кібератаки на Україну причетні російські спецслужби – польський дипломат

Раніше ця група хакерів здійснила кібератаку на німецький Бундестаг і зламала електронні адреси польських політиків.

За інформацією польського уряду, група хакерів, які 14 січня зламали низку українських урядових сайтів та додаток "Дія", пов'язані зі спецслужбами Росії. Про це заявив на зустрічі з журналістами Постійний представник Польщі при Європейському Союзі Анджей Садось, повідомляє інформаційна агенція Укрінформ.

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За словами Садося, влітку 2021 року ця група хакерів працювала над кібератакою на німецький Бундестаг, що сталося перед виборами у Німеччині. Також ця група була помічена у зломі електронних адрес польських політиків та розповсюдженні листування людей з уряду Польщі.

"Згідно з наявною інформацією, кібернетична атака на Київ минулого тижня, 14-15 січня, була здійснена групою хакерів, пов'язаних з російськими службами. Ця ж група хакерів несе відповідальність за витік і оприлюднення листування офіційних осіб в уряді Польщі. Влітку минулого року та ж сама група хакерів здійснила кібератаку на німецький Бундестаг перед виборами, що відбулися у вересні. Саме ця група була причетна до недавніх атак проти урядових порталів України", — сказав польський дипломат.

Нагадаємо, 14 січня в Україні хакери атакували сайти українських державних установ : МЗС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, ДСНС, Державного казначейства, Кабміну та додаток "Дія". Згодом сайти відомств перестали працювати деякий час. Хакери прикинулися поляками та опублікували послання про злом польською, українською та російською мовами.

Повідомлялося, що через тиждень після атаки на одному з онлайн-ресурсів були опубліковані персональні дані мільйонів українців із програми "Дія". Оприлюднена база даних містить імена, номери телефонів, ІПН та паспортні дані. Усю цю інформацію мільйонів користувачів продають за $15 тисяч.

У Міністерстві цифрової трансформації оголошення про "злив" персональних даних українців назвали фейком. У відомстві заявили, що шахраї продають старі дані, які були злиті в 2019 році. Проте інформація в самій базі датується 2021 роком.