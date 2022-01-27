Илон Маск рассказал, где будут трудиться первые роботы Tesla (видео)

Производство андроидов станет одним из главных приоритетов компании в 2022 году, а вот новых моделей электрокаров пока не будет.

Во время подведения итогов Tesla за 2021 год генеральный директор Илон Маск рассказал о планах по созданию робота Optimus. Об этом пишет сайт Tesla Rati.

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По словам миллиардера, нового робота с искусственным интеллектом планируют применять в первую очередь на заводах Tesla. В 2022 году компания продолжит развивать "много инженерных работ и инструментов", однако производство андроида является одним из главных приоритетов компании. Илон Маск предположил, что со временем Optimus может стать более значительным, чем выпуск электроавтомобилей, которые на данный момент являются основной специализацией Tesla.

"Если мы не можем найти ему применение, мы не можем ожидать, что другие найдут ему применение", — заявил бизнесмен. — "Если подумать об экономике, то в ее основе лежит труд. Основная производственная мощность — это дистилированный труд. Итак, что произойдет, если у вас возникнет нехватка рабочей силы. Я даже не знаю, что случится с экономикой в таком случае. Вот для чего нужен Optimus, вот почему он очень важен".

Одновременно с этим компания работает над запуском собственного суперкомпьютера Dojo. Илон Маск предполагает, что система начнет приносить пользу своими вычислениями уже летом текущего года. Как подчеркнул гендиректор, суперкомпьютер не нужен для работы автопилота Full Self Driving Beta, однако будет очень полезен для обучения ИИ с использованием "огромных объемов данных". Если же Dojo станет конкурентоспособным, Tesla сможет предложить его возможности другим компаниям.

Отчитываясь о прибылях и убытках Tesla, Илон Маск заявил, что компания не будет выпускать новые модели автомобилей в 2022 году. Он объяснил такое решение дефицитом некоторых деталей, который значительно снижает производство таких проектов как Cybertruck, Semi и Roadster.

Ранее Илон Маск рассказал, что роботы Tesla смогут компенсировать нехватку рабочей силы, которая уже ощущается по всему миру. Машины со временем смогут полностью взять на себя тяжелый труд, чтобы люди сосредоточились на своем развитии.

Позже Илон Маск заявил, что роботы Tesla смогут приобретать собственные личности и стать друзьями для людей. Продвинутый искусственный интеллект позволит им подстраиваться под характер и нужды владельца.

Илон Маск также назвал способ предотвратить восстание роботов Tesla против человечества. По его словам, разработчики обеспечат децентрализованное управление машинами.