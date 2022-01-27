Ілон Маск розповів, де будуть працювати перші роботи Tesla (відео)

Виробництво андроїдів стане одним із головних пріоритетів компанії у 2022 році, а ось нових моделей електрокарів поки що не буде.

Під час підбиття підсумків Tesla за 2021 рік генеральний директор Ілон Маск розповів про плани створення робота Optimus. Про це пише сайт Tesla Rati.

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За словами мільярдера, нового робота зі штучним інтелектом планують застосовувати насамперед на заводах Tesla. У 2022 році компанія продовжить розвивати "багато інженерних робіт та інструментів", проте виробництво андроїда є одним із головних пріоритетів компанії. Ілон Маск припустив, що з часом Optimus може стати більшим, ніж випуск електроавтомобілів, які наразі є основною спеціалізацією Tesla.

"Якщо ми не можемо знайти йому застосування, ми не можемо очікувати, що інші знайдуть йому застосування, — заявив бізнесмен. — Якщо подумати про економіку, то в її основі лежить праця. Основна виробнича потужність — це дистильована праця. Отже, що станеться, якщо у вас виникне нестача робочої сили. Ось для чого потрібен Optimus, ось чому він дуже важливий".

Водночас компанія працює над запуском власного суперкомп'ютера Dojo. Ілон Маск припускає, що система почне користуватися своїми обчисленнями вже влітку поточного року. Як підкреслив гендиректор, суперкомп'ютер не потрібен для роботи автопілота Full Self Driving Beta, проте буде дуже корисним для навчання ШІ з використанням "величезних обсягів даних". Якщо Dojo стане конкурентоспроможним, Tesla зможе запропонувати його можливості іншим компаніям.

Звітуючи про прибутки та збитки Tesla, Ілон Маск заявив, що компанія не випускатиме нові моделі автомобілів у 2022 році. Він пояснив таке рішення дефіцитом деяких деталей, що значно знижує виробництво таких проектів як Cybertruck, Semi та Roadster.

Раніше Ілон Маск розповів, що роботи Tesla зможуть компенсувати нестачу робочої сили, яка вже відчувається в усьому світі. Машини з часом зможуть повністю взяти на себе важку працю, щоб люди зосередилися на своєму розвитку.

Пізніше Ілон Маск заявив, що роботи Tesla зможуть купувати власні особистості та стати друзями для людей. Просунутий штучний інтелект дозволить їм підлаштовуватися під характер і потреби власника.

Ілон Маск також назвав спосіб запобігти повстанню роботів Tesla проти людства. За його словами, розробники забезпечать децентралізоване керування машинами.