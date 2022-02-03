"Абоненты получат компенсацию": в "Киевстаре" заявили о частичном устранении сбоя

Проблемы со связью, сообщили в компании Фокусу, коснулись лишь предоплаченных тарифных планов.

Мобильный оператор "Киевстар" частично устранил неполадки в сети, вызванные масштабным сбоем 3 февраля, и обещает возместить ущерб абонентам. Об этом в комментарии Фокусу сообщила пресс-секретарь компании Ирина Леличенко.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Представитель оператора признала, что утром в четверг у некоторых абонентов предоплаченных тарифов возникли трудности при звонках внутри сети и по номерам контакт-центра. В то же время обладателей контрактных тарифных планов сбой "Киевстара" не затронул и они пользуются услугами мобильной связи в обычном режиме.

"Компания приносит извинения за временные сложности. Наши специалисты уже работают над их устранением. По состоянию на 11 часов проблема частично решена и услуги возобновляются. Для абонентов, которые столкнулись со сложностями, предусмотрено автоматическое начисление компенсации", — подчеркнула Ирина Леличенко.

Ранее Фокус писал, что сбой "Киевстара" взбудоражил жителей многих регионов Украины. Пользователи соцсетей жаловались на невозможность позвонить, выйти в Интернет или связаться с оператором по номеру "горячей линии". Сообщения о проблемах поступали из Киева, а также Киевской, Львовской, Запорожской, Одесской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Хмельницкой, Кировоградской и Днепропетровской областей.

Во многих случаях робот сообщал абонентам о недостатке денег на счету, даже если накануне система автоматически сняла абонплату. При этом во время сбоя "Киевстара" абоненты не могли проверить баланс, поскольку соответствующие сервисы также не работали из-за сбоя.

19 января стало известно о масштабном сбое в работе портала "Дія". Пользователи не могли зайти на сайт и воспользоваться государственными услугами. Позже разработчики объяснили, что ресурс пришлось отключить из-за угрозы кибератаки и для переезда на новый центр обработки данных.