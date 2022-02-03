"Абоненти отримають компенсацію": у "Київстарі" заявили про часткове усунення збою

Проблеми зі зв'язком, повідомили у компанії Фокусу, торкнулися лише передплачених тарифних планів.

Мобільний оператор "Київстар" частково усунув несправності у мережі, спричинені масштабним збоєм 3 лютого, та обіцяє відшкодувати збитки абонентам. Про це у коментарі Фокусу повідомила прессекретарка компанії Ірина Леліченко.

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Представниця оператора визнала, що вранці у четвер у деяких абонентів передплачених тарифів виникли труднощі при дзвінках усередині мережі та за номерами контакт-центру. Водночас, власників контрактних тарифних планів збій "Київстару" не торкнувся і вони користуються послугами мобільного зв'язку у звичайному режимі.

"Компанія перепрошує за тимчасові складнощі. Наші фахівці вже працюють над їх усуненням. Станом на 11 годину проблема частково вирішена і послуги поновлюються. Для абонентів, які зіткнулися зі складнощами, передбачене автоматичне нарахування компенсації", — підкреслила Ірина Леличенко.

Раніше Фокус писав, що збій "Київстару" розбурхав мешканців багатьох регіонів України. Користувачі соцмереж скаржилися на неможливість зателефонувати, вийти в Інтернет або зв'язатися з оператором за номером гарячої лінії. Повідомлення про проблеми надходили з Києва, а також з Київської, Львівської, Запорізької, Одеської, Чернівецької, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Чернігівської, Хмельницької, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

У багатьох випадках робот повідомляв абонентам про нестачу грошей на рахунку, навіть якщо напередодні система автоматично зняла абонплату. При цьому під час збою "Київстару" абоненти не могли перевірити баланс, оскільки відповідні сервіси також не працювали через збій.

19 січня стало відомо про масштабний збій у роботі порталу "Дія". Користувачі не могли зайти на сайт та скористатися державними послугами. Згодом розробники пояснили, що ресурс довелося відключити через загрозу кібератаки і для переїзду на новий центр обробки даних.